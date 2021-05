Non può non commuovere l'ultimo video postato da Bebe Vio sui propri profili social: la campionessa di scherma è alle prese con un bambino, a cui sta insegnando come usare una protesi mioelettrica per la prima volta.

"La prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai. Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori".

