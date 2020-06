Come riporta la Gazzetta dello Sport, Madsen aveva programmato di effettuare riparazioni sulla sua barca Row of Life, ma da domenica non rispondeva più ai messaggi di testo.

Circa a metà del suo ambizioso viaggio per remare da solista da Los Angeles ad Honolulu, la medaglia paralimpica Angela Madsen è morta. Sua moglie Debra lo ha confermato martedì in un post di Facebook. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Madsen aveva programmato di effettuare riparazioni sulla sua barca Row of Life, ma da domenica non rispondeva più ai messaggi di testo. La Guardia costiera degli Stati Uniti ha arruolato, quindi, una nave mercantile nell’area in cui, con più probabilità, si sarebbe dovuta trovare, per cercare Row of Life. I soccorritori hanno così scoperto Madsen in acqua.

Il corpo si trovava a circa 1.300 miglia a 60 giorni di distanza dal suo viaggio. Aveva festeggiato il suo sessantesimo compleanno in mare lo scorso 10 maggio. Madsen era una vogatrice di livello mondiale, aveva attraversato due volte l’Oceano Atlantico. Ha anche gareggiato ai Giochi Paralimpici di Pechino 2008 nel canottaggio e ai Giochi di Londra 2012 nel tiro a segno, guadagnando una medaglia di bronzo. Ha gareggiato di nuovo nel tiro nel giavellotto a Rio nel 2016. Madsen stava facendo il suo secondo tentativo di attraversare da sola il Pacifico. Aveva già remato con successo dalla California alle Hawaii con un partner nel 2014.

Angela ha portato passione, gioia e determinazione senza pari al mondo, e siamo stati fortunati a farla entrare nelle nostre vite come membro della famiglia paralimpica. Era instancabile in tutto ciò che faceva, ma ho sempre apprezzato la sua difesa per abbracciare tutti i tipi di diversità nello sport. Si è impegnata a insegnare ed educare la prossima generazione di atleti paralimpici e si è sempre data altruisticamente [Cathy Sellers, direttore in pensione di Paralympics Track & Field degli Stati Uniti]

