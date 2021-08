Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli , sono a Tokyo per le Paralimpiadi 2020. Un viaggio decisamente complicato messo a rischio dalla situazione che il Paese sta vivendo in questi giorni. I due atleti afgani ce l’hanno fatta , sono a Tokyo per le Paralimpiadi 2020. Un viaggio decisamente complicato messo a rischio dalla situazione che il Paese sta vivendo in questi giorni.

Khudadadi e Rasouli, lei 22enne per il taekwondo e lui 26enne centometrista avevano più volte provato a lasciare la terra natia per il loro sogno Paralimpico ma i tentativi di evacuarli non erano andati a buon segno per i tanti controlli dei talebani nella strada che conduce all’Aeroporto di Kabul. Sembrava non esserci speranza.

Poi sono arrivate le autorità e ONG che hanno seguito i due nel lungo viaggio verso Tokyo.

Lunghissimo viaggio in realtà, reso possibile a livello pratico, burocratico e psicologico dal Center for Sport and Human Rights di Ginevra, l’australiana Human Rights for All, il comitato paralimpico francese e britannico e la federazione internazionale del taekwondo, come riporta il Corriere.

Cosa hanno dovuto effettivamente fare Zakia Khudadadi e Hossain Rasouli per uscire dall’Afghanistan?

Attivazione del GPS degli smartphone, per segnalare la posizione fuori dall’aeroporto in modo tale da essere raggiungibili dagli attivisti e essere accolti dalle truppe occidentali.

Prendere una sciarpa brillante, nasconderci documenti e soldi e tenerla negli slip

Dopo il check point talebano, tirar fuori la sciarpa e agitarlo per farsi riconoscere.

Una volta arrivati in aeroporto però il comitato paralimpico, come riporta il Corriere, ha perso le loro tracce.

Questo perché i due atleti afgani sono stati prima a Dubai e poi a Parigi, in incognito. Lì si sono allenati all’Institut du sport e grazie a medici, autorità e interpreti, hanno compilato i moduli per andare a Tokyo.

Cosa succederà al ritorno da Tokyo?

Per il momento i due atleti lontani dalle luci del media. Hossain Rasouli purtroppo è arrivato tardi per la sua gara, i 100 metri e ha gareggiato nel salto in lungo. Mentre la gara di Zakia Khudadadi nel taekwondo è prevista per giovedì e c’è tempo per tifarla. I due vivranno protetti nel villaggio paralimpico fino alla fine delle competizioni e, una volta finiti i Giochi, non è ancora chiaro dove andranno ma tanti Paesi si sono offerti di ospitarli perché il loro futuro possa essere più sereno del presente.

