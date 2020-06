Il figlio di Zanardi: "Questa mano non la lascio, anche oggi un piccolo passo avanti"

Il 22enne Niccolò posta una fotografia in cui tiene stretta la mano del papà sul letto dell'ospedale di Siena: Alex Zanardi ha superato la quinta notte di terapia intensiva dopo l'incidente sofferto in handbike.

Alex Zanardi ha trascorso la quinta notte in terapia intensiva al Policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena. L'equipe medica al suo seguito ha spiegato come, per traumi cranici di grave entità come quello subito dal campione paralimpico, sia necessaria almeno una decina di giorni prima di poter fare uscire il paziente dal coma farmacologico indotto e procedere a una più accurata valutazione dei danni neurologici.

Per il figlio di Zanardi, il 22enne Niccolò, è stata un'altra giornata trascorsa di fianco al papà. Niccolò, che ci aveva commossi con un post su Instagram martedì ("Forza papà, ti aspetto. Torna presto"), ha aggiunto una nuova foto in cui tiene la mano del padre sul letto dell'ospedale: "Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti".

