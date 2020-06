Il viaggio di Alex Zanardi per unire l’Italia contro il Covid sognando Tokyo 2021

Sono partiti il 12 giugno da Luino, saranno in viaggio fino a fine mese con l’ultima tappa il 28 a Santa Maria di Leuca. Un gruppo di 50 atleti paralimpici pedaleranno per l’Italia, cercando di unire in Paese contro il Covid. Dopo 3 mesi di lockdown, la speranza arriva in bici.

La ripartenza più attesa dal mondo del ciclismo è il 1° agosto con la Strade Bianche. Vero ma non verissimo, perché in Italia la data da segnare è quella del 28 giugno. Non una partenza, avvenuta invece il 12 luglio, ma un arrivo a Santa Maria di Leuca.

Di cosa stiamo parlando? Della Staffetta di Obiettivo Tricolore, capitanata dall’azzurro paralimpico Alex Zanardi.

Paralimpiadi Zanardi: "Senna mito e grande uomo; Schumacher magari ha ancora vita dentro di sé" 14/06/2020 A 12:59

50 atleti disabili in viaggio per l’Italia, da Nord a Sud, da Luino fino al Salento per portare avanti un progetto di rinascita, nato dopo l’emergenza Coronavirus. L’idea di Alex Zanardi è quella di unire l’Italia attraverso la bicicletta, tappa dopo tappa raccontando la propria storia e soprattutto l’importanza di essere un atleta paralimpico oggi.

Il gruppo è partito dal Varesotto dunque e al momento dovrebbe trovarsi a Firenze. Dopo la Toscana, toccherà alla Sardegna e poi sarà la volta di 4 tappe nel Lazio che prevedono: Tarquinia, Fregene, Nettuno e Valmontone. Da lì verso la Campania, Molise e infine Puglia: Alberobello e San Giovanni Rotondo, fino a Santa Maria di Leuca.

Invitati anche ospiti speciali durante le pedalate con gregari di lusso diversi di giorno in giorno. Senza dimenticare ovviamente il gruppo dei 50 atleti della staffetta speciale con i giovanissimi Alessandro Velata e Veronica Frosi. Il campione del mondo Federico Mestroni; il detentore di 4 record italiani, 2 titoli europei Diego Gastaldi; Pier Alberto Buccoliero pugliese di Manduria, campione anche nel bob e triathlon.

Rinascere attraverso lo sport, verso un mondo senza barriere. Il Covid ci ha tolto tanto in questi mesi, ma ci ha dato anche la possibilità di pensare all’essenziale, come la gioia di pedalare che provano questi ragazzi… e chissà che non possano arrivare anche i Giochi Olimpici il prossimo anno?

Play Icon

Paralimpiadi Zanardi: "Giochi nel 2021? Alla mia età far sport è un mezzo miracolo ma mi sento un privilegiato" 23/04/2020 A 09:03