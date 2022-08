Un incendio è scoppiato nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana, dove il campione paralimpico valutare eventuali danni ai macchinari che lo assistono, per questo motivo i familiari hanno deciso di trasferire precauzionalmente Zanardi in un centro medico di Vicenza, ma permane il rischio che debba trasferirsi definitivamente dalla propria residenza nella peggiore delle ipotesi. a Noventa Padovana, dove il campione paralimpico è tornato dallo scorso inverno dopo più di un anno di cure e terapie di riabilitazione da un luogo all'altro a seguito del gravissimo incidente in handbike nell'estate 2020. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, a prendere fuoco è stato l'impianto fotovoltaico e le fiamme sono state domate. Tuttavia bisogna ancora, per questo motivo i familiari hanno deciso di trasferire precauzionalmente Zanardi in un centro medico di Vicenza, ma permane il rischio che debba trasferirsi definitivamente dalla propria residenza nella peggiore delle ipotesi.

La vita del famoso ex pilota automobilistico e poi vincitore di quattro ori e sei medaglie paralimpiche tra Londra 2012 e Rio 2016, venne nuovamente sconvolta il 19 giugno 2020, quando fu vittima di uno scontro con un camion durante un'iniziativa benefica in giro con la propria handbike a Pienza, in provincia di Siena. Trasportato in ospedale in condizioni drammatiche, fu sottoposto ad un delicatissimo intervento neurochirurgico. Dall'ospedale di Siena al San Raffaele di Milano e infine a Padova nel novembre 2020, le sue condizioni migliorarono lievemente, riprendendo a comunicare ad inizio 2021. Zanardi venne trasferito in un centro specialistico di neuro-riabilitazione di Villa Beretta a Costa Masnaga (Lecco) prima di tornare finalmente a casa. Nel mentre ha effettuato un percorso di cure presso il centro iperbarico di Ravenna.

