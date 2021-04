La Procura di Siena ha richiesto l’archiviazione per l'incidente che ha coinvolto Alex Zanardi lo scorso 19 giugno 2020 , lungo la provinciale tra Pienza e San Quirico d'Orcia mentre era a bordo della sua handbike. Per la Procura non è stato ravvisato "alcun nesso causale tra la condotta tenuta dall’autista dell’autocarro e la determinazione del sinistro stradale per il quale Zanardi ha riportato gravi lesioni". I legali della famiglia dell’ex pilota di Formula 1 e della leggenda paralimpica, ancora ricoverato in ospedale , hanno già depositato l'opposizione alla richiesta.