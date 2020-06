Mario Valentini, commissario tecnico per il coordinamento del settore paralimpico, si trovava a bordo di un pulmino al seguito della comitiva della quale faceva parte anche Alex Zanardi. Come riporta La Repubblica, è lui a ricostruire la dinamica: "Alex ha invaso di poco l'altra corsia proprio mentre arrivava il camion che ha provato a sterzare senza però riuscire a evitare l'impatto".

Lo stesso Valentini, ai microfoni di Radio Capital, ha poi fornito ulteriori particolari sulla dinamica dell'incidente:

"Dall’incidente ai soccorsi sono passati 20 minuti, ma c'è voluto molto per metterlo su, lo assisteva la moglie. Dopo l'incidente parlava, sull'ambulanza non lo so. C'è un rettilineo lungo, in discesa, al 4%, dicono che si sia imbarcato e abbia preso un autotreno sul montante davanti. L'autotreno si è spostato di un metro ma l'ha preso uguale. Sulla salita gli ho fatto vedere un'aranciata, mi ha urlato di dargliene un po'. Si scherzava e in discesa andava piano, non era una grande discesa e poi c'era il rettilineo, all'imbocco della curva ha cambiato traiettoria. E ha fatto una manovra azzardata. Ha preso con la leva della pedivella sinistra il montante dove salgono gli autisti, ha girato 2-3 volte, il casco non ha retto, gli è saltato".

