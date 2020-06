La mamma di Zanardi: "Vorrei addormentarmi e svegliarmi solo quando lo farà anche Alex"

"Sono commossa da quanto affetto ci sia attorno ad Alex - racconta la signora Anna al 'Resto del Carlino' - ma in questo momento così doloroso cerco solo il silenzio. Vorrei addormentarmi in un sonno tranquillo e risvegliarmi soltanto quando l'avrà fatto anche lui".

Il bollettino medico diramato dopo la seconda notte in ospedale racconta di un Alex Zanardi fuori pericolo di vita ma ancora sedato con un quadro neurologico grave. Il campione paralimpico azzurro, 53enne, è ventilato artificialmente e costantemente monitorato, ma la prognosi resta riservata e soltanto nei prossimi giorni si potranno fare valutazioni più accurate sulle conseguenze delle lesioni subite al volto nell'impatto con il mezzo pesante durante l'allenamento lungo le strade di Siena.

Sono tantissimi a seguire con attenzione febbricitante lo sviluppo della situazione: tifosi, sportivi, appassionati e tutte quelle persone per cui Alex Zanardi, vincitore di quattro ori e due argenti paralimpici tra Londra 2012 e Rio 2016 nella sua seconda vita dopo il terribile incidente automobilistico sofferto nel 2001 che gli costò la perdita delle gambe, è un modello di ispirazione da seguire. Talmente tanti che a Castel Maggiore, in provincia di Bologna, anche la mamma di Zanardi, la signora Anna, è rimasta colpita, come raccontato dalle pagine del "Resto del Carlino".

Il telefono squilla in continuazione, tutti mi chiedono, ho visto filmati, uno particolarmente bello devo proprio riconoscerlo, che mi ha davvero colpito. Filmati che le televisioni nazionali e non solo stanno dedicando a mio figlio e sono commossa da quanta attenzione, da quanto affetto ci sia attorno ad Alex.

Un silenzio da rispettare

Adesso vorrei solo non pensare più a niente, addormentarmi in un sonno sereno, senza brutti sogni, senza incubi. E vorrei risvegliarmi solamente quando si risveglierà Alessandro dal suo sonno. In questa dolorosa attesa, voglio cercare solo il silenzio. Non voglio dire altro, non me la sento, non è il momento per dire nulla.

