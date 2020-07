Messner: "Zanardi ha bisogno dell’energia positiva di tutti, sono le emozioni a salvare il mondo"

L’alpinista ha parlato del momento durissimo che sta attraversando il campione paralimpico, ricordando al Corriere della Sera un episodio del loro primo e unico incontro ai Giochi Paralimpici invernali di Torino 2006.

Continuano ad arrivare attestati di stima per Alex Zanardi, in concomitanza soprattutto di uno dei momenti più difficili dall’incidente dello scorso 19 giugno, con la complicazione delle condizioni inseguito al trasferimento dal Policlinico Le Scotte di Siena alla clinica di riabilitazione neurologica Villa Beretta di Costa Masnaga. Dalle pagine del Corriere della Sera sono arrivate anche le parole di supporto dell’ex alpinista italiano Reinhold Messner che ha ricordato il giorno del loro primo e unico incontro fin ora:

“È stato alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali di Torino 2006. Prese il microfono e mi ricordo che cominciò dicendo: mi chiamo Alex Zanardi e sono un pilota. Mi emozionò molto essere lì con lui, e anche se non ci siamo più rivisti ho sempre seguito la sua evoluzione come uomo e come sportivo. L’ho seguito anche in questi giorni, dopo l’incidente, e mi sono chiesto: dove trova la forza di essere così com’è? Da dove prende tutta questa energia?”

Mi piacerebbe se tutta l’Italia avesse per lui un pensiero positivo. Se gli arrivasse l’energia, appunto, di tutti quanti noi messi assieme. Forse potremmo aiutarlo a sopportare anche questa prova e a vincere un’altra volta. È un aiuto emozionale quello che chiedo. Perché sono convinto che siano le emozioni a salvare il mondo, non la razionalità. Lui ha un cuore molto grande, sa come essere empatico e l’empatia è un bene raro. Spero davvero che gli arrivi l’onda emotiva che tutto il Paese prova per lui, un uomo che ha sofferto e ha vissuto la sua sofferenza fino in fondo. E alla fine la sofferenza diventa un grande bene perché ti fa capire che umanamente sei un niente ma se lo vuoi puoi diventare tutto.

