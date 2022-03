Il movimento paralimpico sta prendendo sempre più piede a 360°. Ogni sport per i diversamente abili sta crescendo in numeri e interesse e anche il baseball fa la sua parte. Per questo spesso gli spazi che vengono utilizzati non bastano più, o non sono del tutto adeguati. Nel caso del baseball, per esempio, i giocatori non vedenti sono obbligati a giocare su normali campi da baseball che vengono di volta in volta riadattati secondo le regole specifiche.

Il primo campo al mondo per non vedenti

Ecco che dunque a Milano si scrive la storia. È in fase avanzata, infatti, il progetto di realizzazione del primo campo al mondo specifico per non vedenti, realizzato già con le misure giuste e le basi diverse (la prima base, per esempio, è sonora). Un modo per dare spazio e possibilità a chi ha voglia di divertirsi e meno opportunità e un’esigenza nata proprio dalla crescita del movimento di cui si parlava prima. A Milano infatti le squadre di non vedenti sono due, la Thunder’s Five Milano BXC e la Lampi Milano, nata come “costola” della prima perché i numeri stavano aumentando, e ora realtà stabile del panorama.

Il progetto è stato visionato anche dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ed è pronto a vedere la luce in un’area attigua al Centro Kennedy di Milano, luogo noto per le attività sportive milanesi, insieme a un nuovo campo da softball.

Il progetto benefico

Per poter dare una spinta in più alla realizzazione, sabato 26 marzo proprio al Kennedy, alle 14, si disputerà anche una partita benefica tra le due squadre citate, più un’esibizione di giocatori non vedenti vs atleti delle prime squadre di baseball e softball del Milano 1946, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico nei confronti di questa realtà in fase di sviluppo, e accanto a questa iniziativa è stato allestito anche il progetto di crowfunding “ Baseball For All ”.

