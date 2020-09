"Siamo in contatto quotidianamente con la moglie Daniela - prosegue Pancalli -. Alex è una persona importante per la famiglia dello sport italiano e anche internazionale per la sua capacità di amplificare e semplificare concetti importanti. In questo è straordinario e sono convinto che continuerà a farlo per il resto dei suoi giorni". Alex Zanardi è tuttora ricoverato in ospedale a seguito del brutto incidente in handbike dello scorso 19 giugno nei pressi di Siena.