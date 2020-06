Papa Francesco scrive a Zanardi: "Sei un esempio di come ripartire, hai dato forza a chi l'ha persa"

Il Pontefice dedica un pensiero ad Alex Zanardi ricordando come, con le sue imprese sportive, sia riuscito a "trasformare la disabilità in una lezione di umanità". Papa Francesco è stato ispirato da un'altra bellissima lettera scritta da don Marco, il cappellano del carcere di Padova che ha corso con Zanardi un paio di maratone.

Carissimo Alessandro, la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport ha insegnato a vivere la vita da protagonista, facendo della disabilità una lezione di umanità. Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perduta. In questo momento tanto doloroso le sono vicino, prego per lei e la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca. Fraternamente.

Prese carta e penna, anche Papa Francesco ha voluto dedicare un pensiero ad Alex Zanardi, ancora ricoverato in terapia intensiva dopo il terribile incidente sofferto in allenamento sulle colline attorno a Siena. Le righe del Pontefice sarebbero ispirate da don Marco Pozza, cappellano del carcere di Padova, un prete sportivo con la passione del ciclismo che ha conosciuto lo stesso Zanardi in occasione della maratona di New York del 2010, incontro poi replicato in quella di Milano l'anno successivo.

L'incipit della lettera scritta da Papa Francesco per Alex Zanardi Credit Foto Other Agency

"Zanardi piace a Francesco perché è molto vicino al senso del suo pontificato, perché ha trasformato la disabilità in una grande lezione di umanità - ha spiegato don Marco alla Gazzetta dello Sport, sulle cui stesse pagine aveva affidato una sua personalissima lettera martedì -. Il Papa cerca sempre di restituire autostima a chi è in difficoltà, a chi si sente ai margini. Perché il vero disabile è chi non ha stima di sé".

