Come accade ormai da decenni, a pochi giorni dalla chiusura dei Giochi Olimpici iniziano le. La Cina sarà teatro della tredicesima edizione dei Giochi Paralimpici invernali , manifestazione che avrà luogo dal 4 al 13 marzo. Saranno sei gli sport che si disputeranno durante le Paralimpiadi: sci alpino, biathlon, sci di fondo, hockey su slittino, snowboard e curling in carrozzina. Naturalmente in ognuna di queste ci saranno differenti specialità e diverse categorie, a seconda della disabilità, per un totale di 78 eventi a medaglia, 39 per uomini, 35 per donne e 4 eventi misti. Le Paralimpiadi di Beijing vedranno protagonisti 736 atleti, 32 di questi saranno italiani . Al momento i russi dovrebbero far parte dei Giochi, come gli atleti ucraini, anche se per ora non sembrano essere in grado di raggiungere la Cina da Kiev, ma il CIO si sta facendo in quattro per riuscirci.