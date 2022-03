Paralimpiadi

La storia di Oksana Masters non è soltanto un racconto di vita sportiva ad altissimi livelli. In un periodo geopolitico e storico, quale quello attuale, assume peraltro un valore del tutto particolare. Quella di Pechino 2022 è la sua sesta Paralimpiade, tra Giochi estivi e invernali, e l'oro conquistato nella 6 km di Sci di Fondo la proietta a quota 11 medaglie. Il bronzo nel Canottaggio a Londra 2012, la sua prima medaglia a Cinque Cerchi, seguita da tre medaglie nel Biathlon, 5 nello Sci di Fondo e due ori nel Ciclismo, specialità in linea H4 e a cronometro H4-5, conquistati a Tokyo 2020. In sostanza, una carriera leggendaria per chi, a 8 anni d'età, era paragonabile a un bambino di tre, per crescita fisica e soli 16 kg di peso corporeo.

Oksana Masters è nata vicino a Chernobyl nel 1989 e ha vissuto sulla propria pelle le conseguenze del disastro nucleare che devastò la cittadina ucraina tre anni prima. Oksana è infatti nata con sei dita per ciascun piede, cinque dita palmate su ogni mano e senza pollice, ma anche con una gamba, la sinistra, di circa 17 centimetri più corta dell'altra, un solo rene e varie altre malformazioni congenite. Abbandonata dai genitori naturali, ha vissuto in tre diversi orfanotrofi prima di essere adottata, all'età di 7 anni, da una professoressa di Buffalo, Gay Masters. Arrivata negli Stati Uniti d'America, Oksana ha dovuto affrontare diversi interventi chirurgici e l'amputazione di entrambi gli arti inferiori tra 1998 e 2002, ma soprattutto si è dovuta rendere conto del fatto che tutto ciò che aveva vissuto fino allora non rappresentasse minimamente la normalità.

Tutte le ragazze e tutti i ragazzi devono sapere che nessuno può in nessun caso tarpare i loro sogni [Oksana Masters, RSI]

Per sua madre adottiva, accoglierla in famiglia è stata quasi un'impresa. All'epoca, per una donna single era praticamente impossibile adottare un bambino e Gay ha dovuto sostenere diversi test psicologici, come dichiarato dalla stessa Oksana, oltre a rispondere a quesiti del tipo: "Come mai sei single, dov'è tuo marito?". La forza di volontà di Gay ha però permesso a Oksana di lasciarsi alle spalle la povertà, le privazioni e anche la cattiveria di chi se ne prendeva cura in orfanotrofio, ricattandola con la possibilità di vedere la foto della sua futura madre adottiva affinché si comportasse sempre bene. Arrivata negli States in condizioni fisiche praticamente disperate, Oksana ha dovuto fare i conti con nuove e forse più importanti difficoltà, derivanti dalla doppia amputazione degli arti inferiori: "Per la seconda non ero pronta, perché sapevo quanto avevo perso dopo la prima amputazione e conoscevo il modo in cui le cose erano diventate limitate per me. Il dolore era però diventato insopportabile e mi sono convinta, anche perché potevano salvare il ginocchio".

Oksana Masters festeggia la medaglia d'oro nella 6 km sprint di Sci di Fondo alle Paralimpiadi invernali di Pechino 2022 Credit Foto Getty Images

L'amputazione non è però andata come previsto e, dal 2002, Oksana si è ritrovata a praticare Canottaggio per disabili, pratica sportiva in cui a Londra 2012, ha vinto il bronzo paralimpico in coppia con Rob Jones nel due con misto. Sotto la guida di Randy Mills, l'allora direttore del programma di Canotaggio per disabili di Lousville, Oksana ha cominciato a disputare eventi internazionali e preso in considerazione l'idea di partecipare a un'edizione dei Giochi a Cinque Cerchi, specie dopo aver assistito alle Paralimpiadi estive di Pechino 2008. L'infanzia e le sofferenze patite hanno poi forgiato un'atleta unica, capace di cimentarsi anche nello Sci di Fondo fin da Sochi 2014, con l'argento nella 12 km sprint e il bronzo della 5 km, ma anche di diventare un'icona per tutti quei ragazzi nati con una disabilità o vittime di incidenti.

