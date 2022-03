Finita l'ottava giornata dei Giochi Paralimpici 2022. Sono stati 10 i titoli assegnati nel day-8 a Pechino, tre nell'alpino, sei nel fondo e l'oro nel curling, più il bronzo nell'hockey. Vediamo gli spunti più interessanti di questo nuovo giorno.

1) DAY-8: trionfo assoluto della Cina

3-4-3. Non è lo schieramento di qualche squadra di calcio, ma sono le medaglie che solo oggi ha ottenuto la Cina. Dieci medaglie in dieci gare ed è anche in finale nel bronzo per l'hockey che si sta giocando ora. Per cui il bottino può essere ancora maggiore. Ne abbiamo parlato a lungo dello strapotere del paese ospitante in questa manifestazione, oggi lo ribadiamo ancora di più. Solo con la giornata di oggi la Cina sarebbe nona nel medagliere. Assurdo.

2) CASA ITALIA: finamente Romele

Del bellissimo bronzo di Giuseppe Romele ne abbiamo già parlato qui. C'erano altri due italiani impegnati nelle gare di sci di fondo. Cristian Toninelli nella gara standing di fondo chiude 16mo, mentre Michele Biglione termina 25mo nella stessa gara di Romele, quella sitting. C'erano anche due ragazze nelle gare di sci alpino: buon settimo posto di Chiara Mazzel nello slalom categoria vision impaired, mentre Martina Vozza va fuori.

3) GARA DEL GIORNO: la finale del curling

Di tutte le medaglie prese oggi dall Cina, quella del curling è sicuramente la più incredibile, ai confini dello storico. Haitao Wang, Jianxin Chen, Mingliang Zhang, Zhuo Yan e Yulong Sun sono gli eroi cinesi capaci di conquistare l'oro nel wheelchair curling contro la Svezia. Cina, curling e oro: tre parole che difficilmente si pensava potessero stare nella stessa frase. E invece è accaduto, merito di una nazione che ha lavorato tantissimo per essere pronta e dominante a quest'evento.

4) ATLETE DEL GIORNO: le sorelle Aigner

Non parliamo di una sola atleta, ma di due. Le sorelle Aigner, precisamente Veronika Aigner e Barbara Aigner che hanno conquistato una fantastica doppietta nello slalom categoria vision impaired. Trionfo assoluto della famiglia Aigner a questi Giochi: basti pensare che la terza sorella Elisabeth è la guida di Veronika vincitrice, mentre il fratello Johannes ne abbiamo già parlato a lungo dei suoi trionfi in questa manifestazione. Una famiglia votata allo sport, che ha raccolto tantissimo a Pechino.

