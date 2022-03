Arriva la prima medaglia italiana ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. A conquistarla è l'uomo più atteso della spedizione azzurra, nonché portabandiera italiano nella cerimonia inaugurale. Si tratta naturalmente di Giacomo Bertagnolli che, dopo la piccola delusione di ieri in discesa libera , si riscatta nel superg di questa notte italiana a Yanqing prendendosi un meritatissimo argento.

Dopo il secondo posto di quattro anni fa a Pyeongchang insieme alla guida Fabrizio Casal nella categoria visually impaired, che comprende atleti ciechi e ipovedenti, l'italiano conferma lo stesso risultato insieme alla guida Andrea Ravelli con cui gareggia insieme dal 2020. Gara molto combattuta quella del superg della mattina pechinese, con distacchi veramente risicati per gli atleti nei primi cinque posti. Bertagnolli termina secondo a quattro decimi di ritardo dal britannico Simpson vincitore. Chiude il podio Johannes Aigner, trionfatore ieri in discesa.

Ad

Quinta medaglia olimpica per Giacomo, che si aggiunge alle quattro ottenute in Corea quattro anni fa. Dopo quindi aver rotto il ghiaccio in tema podio, ora l'azzurro può concentrarsi a testa bassa sulle discipline tecniche, terreno ancora più fertile per portare a casa qualcosa di più importante.

Paralimpiadi Oksana Masters da leggenda, 11 medaglie e una storia incredibile 18 ORE FA

Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati nel superg, non termina la gara Martino Vozza, anche lei nella categoria visually impaired. Federico Pelizzari invece è 18mo mentre Davide Bendotti è 22mo nella categoria standing. Fuori dal podio anche Renè De Silvestro nella categoria sitting.

Paralimpiadi Paralimpiadi Pechino 2022: le 10 curiosità da scoprire IERI A 21:45