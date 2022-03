Finita la terza giornata dei Giochi Paralimpici 2022. Sono stati ben 14 i titoli assegnati nel day-3 a Pechino, sei nello sci alpino con le gare di supercombinata, quattro nel fondo con le rimanenti gare long distance e quattro nello snowboardcross. Vediamo gli spunti più interessanti di questa nuova giornata.

1) DAY-3: un altro oro per l'Ucraina

Prosegue l'ottima manifestazione per l'Ucraina. In questa terza giornata è arrivato il quarto oro paralimpico per loro, conquistato da Oksana Shyshkova nella gara 15 km di fondo tecnica classica categoria vision impaired. Nelle altre gare, oltre all'oro di Bertagnolli che ne abbiamo già parlato qui , c'è da segnalare il doppio oro del Canada sempre nel fondo e il dominio assoluto della Cina nello snowboard e anche nel resto. Solo un dato: su 102 medaglie assegnate, 25 sono andate alla Cina. Praticamente un quarto delle medaglie. E ricordiamo che fino all'edizione di Pyeongchang di 4 anni fa, aveva portato a casa solo una medaglia, un oro precisamente preso in Corea. Pazzesco.

2) CASA ITALIA: Superbo Bertagnolli

Jack Bertagnolli regala il primo oro a questi Giochi con il trionfo nella supercombinata. Bene nel SuperG l'italiano, pazzesco nello slalom, dove dimostra semplicemente di essere il migliore al mondo della categoria vision impaired. Seconda medaglia per lui in questa manifestazione, nei prossimi giorni ci divertiremo con gigante e slalom speciale . Per quanto riguarda gli altri italiani impegnati, Federico Pelizzari chiude buon quinto nella categoria standing, out invece Davide Bendotti. Tra le donne fuori Martina Vozza. Per quanto riguarda la gara di snowboardcross Jacopo Luchini chiude sesto nella categoria SB-UL, eliminati ai quarti di finale gli altri due italiani Riccardo Cardani e Mirko Moro.

3) GARA DEL GIORNO: snowboardcross maschile, categoria SB-UL

La gara del giorno è sicuramente quella dello snowboard, nominata prima parlando dell'italiano Jacopo Luchini. Sì, perché in questa competizione si è visto qualcosa di incredibile: una finale con tutti e quattro gli atleti di una stessa nazione, la Cina e, di conseguenza, podio monopolizzato. Un dominio pazzesco, per un paese che ha preparato questi Giochi da tempo, facendo allenare i propri atleti nei terreni di gara da mesi, nascondendoli al mondo intero. Si parla già di scioline illegali, favoritismi della giuria e cose simili. Noi ci fermiano ad analizzare i risultati e sono qualcosa di clamoroso. Da prendere in esempio per Milano-Cortina 2026.

4) ATLETA DEL GIORNO: Cécile Hernandez

E' lei l'atleta del giorno. Si tratta della francese Cécile Hernandez, vincitrice nello snowboardcross categoria LL2, l'unica a cui partecipano le donne. E' il primo oro paralimpico della sua carriera, anche se nella sua bacheca ci sono già due argenti e un bronzo ottenuti tra Sochi e Pyeongchang. Ma la notizia è che parliamo di un'atleta classe 1974, quasi 48 primavere sulle spalle, ma una voglia di incredibile di arrivare al suo sogno finalmente raggiunto.

