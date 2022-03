l'oro in combinata, Giacomo Bertagnolli porta a casa un altro argento, stavolta in gigante nella categoria vision impaired. Terza medaglia per l'Italia ai Giochi Paralimpici 2022. Dopo l'argento in SuperG

E' sempre il solito Jack a regalare gioie agli azzurri e a portare a casa le medaglie in questa edizione cinese delle paralimpiadi. Il nativo di Cavalese fa una grande prima mance nel gigante di Yanqing e chiude in testa davanti all'austrico Aigner e allo slovacco Haraus. Ma nella seconda Aigner rifila distacchi incredibili a tutti e anche Bertagnolli si deve inchinare, accontentandosi del posto d'onore sempre davanti allo slovacco Haraus.

Terza medaglia a questi Giochi per Giacomo, la settima in carriera dopo le quattro a Pyeongchang. La nostra punta di diamante del movimento paralimpico continua a non deludere ed è l'unico che al momento ci ha regalato gioie e medaglie a Pechino. Ora per lui rimane lo slalom speciale, dove è il favorito assoluto.

Per quanto riguarda gli altri italiani, grande peccato per Federico Pelizzari che, con due manche tutt'altro che perfette e con qualche errorino di troppo, chiude fuori dal podio entrambe le manche nella categoria standing e non va oltre un quarto posto che sa di beffa. Un vero peccato per il 21enne, che quindi concentrerà le sue speranze di medaglie nello slalom. Lontano invece dal podio Davide Bendotti, 21mo all'arrivo.

