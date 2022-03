Finita la prima giornata dei Giochi Paralimpici 2022. Sono stati 12 i titoli assegnati nel day-1 a Pechino, divisi equamente tra sci alpino e biathlon. Inoltre ci sono stati tre match di hockey e ben sette di curling. Vediamo gli spunti più interessanti di quest'esordio.

1) DAY-1: Ucraina in testa al medagliere

Ad

Prima giornata trionfale per la nazione ucraina che conquista ben sette medaglie, tra cui ben tre ori, nelle sei gare di oggi nel biathlon. L'Ucraina si permette di battere la Cina in questo day-1 nel medagliere e di chiudere in testa con più ori, ma non con più medaglie, dato che la Cina oggi si porta a casa ben 8 posizioni a podio, ma con un oro in meno.

Paralimpiadi Oksana Masters da leggenda, 11 medaglie e una storia incredibile 6 ORE FA

Sicuramente una bella giornata sportiva, che regala un piccolo sorriso a una nazione che sta attraversando uno dei peggiori momenti della sua storia.

2) CASA ITALIA: Bertagnolli non brilla, male l'hockey

C'erano tante speranze sul nostro portabandiera Giacomo Bertagnolli. Purtroppo Discesa libera: Bertagnolli chiude 6°, fuori Martina Vozza . Potrà comunque fare meglio già nei prossimi giorni con gare maggiormente nelle sue corde. Non bene anche gli altri azzurri, con Pelizzari 12mo e Martina Vozza out. Va ancora peggio agli italiani dell'hockey, che escono sconfitti con un sonoro 5-0 nel primo match contro la Repubblica Ceca. Per domani già incontro decisivo contro la Slovacchia.

3) GARA DEL GIORNO: Biathlon sprint maschile

Come gara del giorno non possiamo non scegliere la sprint maschile di biathlon, categoria visually impaired. A trionfare è l'ucraino Vitali Lukianenko, al settimo oro olimpico, vincitore di un titolo in ben cinque edizioni dei Giochi. Il podio è tutto a tinte ucraine, con il secondo posto di Oleksandr Kazik, mentre il bronzo va a Dmytro Suiarko.

4) ATLETA DEL GIORNO: Henrieta Farkašová

E' lei l'atleta donna a conquistare il primo oro paralimpico di questa edizione. Parliamo della slovacca Henrieta Farkašová, capace di conquistare la vittoria nella discesa libera nella categoria Visually Impaired. Ma la notizia non è proprio il trionfo di oggi, dato che era la favorita assoluta, il fatto è che si tratta del decimo oro paralimpico della sua carriera. Inoltre trionfa in discesa per la terza edizione consecutiva dei Giochi, dato che aveva vinto sia a Sochi che a Pyeongchang

Paralimpiadi Paralimpiadi Pechino 2022: le 10 curiosità da scoprire 20 ORE FA