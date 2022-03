Finita la seconda giornata dei Giochi Paralimpici 2022. Sono stati 8 i titoli assegnati nel day-2 a Pechino, sei nello sci alpino con le gare di superg e due nello sci di fondo con le gare long distance. Vediamo gli spunti più interessanti di questa nuova giornata

1) DAY-2: Cina devastante

Sono stati chiari sin dall'inizio: sono quattro anni che preparano i Giochi Olimpici e Paralimpici di casa, in modo da fare bella figura con il mondo intero. Con i normodotati non hanno deluso, portando a casa molti titoli. Nelle paralimpiadi stanno semplicemente dominando in lungo e in largo. Parliamo naturalmente della Cina che, su otto ori in ballo oggi, ne hanno conquistati ben 4, portandosi in testa al medagliere con un bottino assurdo di 16 medaglie sulle 60 sino ad ora assegnate. L'Ucraina rimane a secco di medaglie oggi ma è ancora seconda, incalzato da Giappone e Slovacchia.

2) CASA ITALIA: Argento di Bertagnolli, grande vittoria dell'Italia dell'hockey

L'Italia finalmente sblocca il suo medagliere con il bellissimo secondo posto di Giacomo Bertagnolli nel SuperG categoria Visually Impaired . Bravissimo il nostro portabandiera a portare a casa un fantastico argento, confermando lo stesso risultato di 4 anni fa. Super Giacomo, grandissima l'Italia dell'hockey che, dopo la brutta sconfitta di ieri, dà anima e corpo e batte la Slovacchia 2-1 agli shoot-out, rimanendo in corsa per la qualificazione. Tra gli altri azzurri impegnati oggi, grande prestazione di René De Silvestro nel SuperG categoria sitting, ma purtroppo l'azzurro chiude quarto. Bene anche Giuseppe Romele nel fondo maschile long distance, alla fine con il quinto tempo.

3) GARA DEL GIORNO: Italia-Slovacchia 2-1

Come gara del giorno non possiamo che scegliere il clamoroso match di hockey che ha coinvolto la nostra nazionale. L'Italia gioca un'ottima gara contro la Slovacchia, creando tantissime palle gol. Ma il disco non entra e a fine secondo tempo gli avversari trovano la rete del vantaggio che sa di beffa, praticamente all'unico tiro in porta. Assedio assoluto nel terzo tempo, con gli azzurri che trovano la rete del pareggio a sei minuti dalla fine. L'Italia attacca ma non trova il gol della vittoria, quindi si va all'overtime. Anche nel supplementare non arriva il successo e quindi si va agli shoot-out. Qui arriva la parata decisiva di Kasslatter che regala la vittoria agli azzurri, i quali rimangono in corsa per la qualifica al prossimo turno. Match decisivo martedì contro la Cina

4) ATLETA DEL GIORNO: Zhang Mengqiu

E' lei l'atleta del giorno. Si tratta della cinese Zhang Mengqiu, capace di vincere l'oro nel SuperG categoria standing. Questo oro è storico perché è il primo titolo cinese, Olimpiadi o Paralimpiadi non cambia, nello sci alpino, notoriamente categoria regina degli sport invernali. Da notare che pochi minuti dopo arriva anche l'oro di Jingyi Liang nella categoria standing maschile. Per cui giornata totalmente trionfale per la Cina.

