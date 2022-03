arriva anche il bronzo di René De Silvestro nello slalom categoria sitting. Bravissimo l'atleta nativo di San Candido a conquistare il gradino più basso del podio al termine di una gara combattuta e lottata dal primo all'ultimo paletto. Ultima giornata trionfale per l'Italia ai Giochi Paralimpici di Pechino 2022. Oltre allo stupendo oro di Giacomo Bertagnolli, . Bravissimo l'atleta nativo di San Candido a conquistare il gradino più basso del podio al termine di una gara combattuta e lottata dal primo all'ultimo paletto.

Dopo aver chiuso la prima manche al terzo posto, De Silvestro parte alla grande nella seconda e fa un buon parziale iniziale, poi però sbaglia e perde tanto terreno. Ma l'azzurro non demorde, rimane in pista e arriva in fondo, chiudendo momentaneamente secondo alle spalle dell'olandese De Langen. L'errore dell'altro olandese Kampschreur lo riporta al terzo posto, mentre il norvegese Pedersen fa un altro sport e conquista l'oro paralimpico. Dopo l'argento nel gigante, René porta a casa la sua seconda medaglia paralimpica a questi Giochi e potrà metterle in mostra oggi nella cerimonio di chiusura, dove sarà portabandiera.

Si chiudono quindi le Paralimpiadi per l'Italia con un bottino di sette medaglie: 2 ori, 3 argenti e 2 bronzi. L'obiettivo di battere il bottino di cinque medaglie di Pyeongchang è raggiunto, c'è però da lavorare tanto in vista dei Giochi di casa di Milano-Cortina tra quattro anni.

