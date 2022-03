Finita la settima giornata dei Giochi Paralimpici 2022. Sono stati ben 13 i titoli assegnati nel day-7 a Pechino, più il bronzo nel curling. La giornata più ricca di tutte. Vediamo gli spunti più interessanti di questo nuovo giorno.

1) DAY-7: solita grande Ucraina nel biathlon

Oramai non sorprende più la super prestazione di squadra dell'Ucraina a questi Giochi. Oggi sono arrivati ben due ori, due argenti e un bronzo nel parabiathlon, confermandosi al secondo posto in solitaria nel medagliere, dietro all'arrivabile Cina. Da segnalare una grande Francia che, con una delegazione più piccola della nostra numericamente parlando, sta facendo numeri incredibili con ben 6 ori conquistati, di cui due nella giornata di oggi tra biathlon e snowboard.

2) CASA ITALIA: poche soddisfazioni

Diversi italiani impiegati tra alpino e biathlon, ma nessuna medaglia è arrivata. Martina Vozza per la prima volta chiude una gara a questi Giochie e termina con una buona ottava posizione il suo gigante categoria vision impaired. Nella stessa categoria fuori invece Chiara Mazzel, guidata da Fabrizio Casal. Nello snowboard banked slalom invece buona prestazione di Jacopo Luchini che chiude quinto a soli 14 centesimi dal podo nella categoria SB-UL. Peccato per Jacopo che non è velocissimo nella prima run, poi nella seconda rimonta ma la medaglia non arriva. Decimo posto per Riccardo Cardani davanti a Mirko Moro.

3) GARA DEL GIORNO: il duello tra Oksana Masters e Kendall Gretsch

E' una della rivalità sportive più belle di questi Giochi Paralimpici. Parliamo del duello tutto made in USA tra Oksana Masters e Kendall Gretsch, due supercampionesse nella categoria sitting che si alternano tra fondo e biathlon, conquistando medaglie a raffica e, tra l'altro, ben figurando entrambe anche nei Giochi estivi. Stavolta nella gara individuale del parabiathlon a spuntarla è la Masters che vince di 5,8 secondi sulla rivale e conquista il secondo oro a questa manifestazione, la sesta in totale a Pechino. Per la Gretsch è la terza medaglia.

4) ATLETA DEL GIORNO: Brenna Huckaby

Grande giornata per gli Stati Uniti oggi. Oltre alla doppietta nel biathlon c'è da celebrare la vittoria di Brenna Huckaby nello snowboard banked slalom categoria SB-LL2. Gara veramente incredibile questa, con l'atleta USA che batte le cinesi Geng Yanhong e Li Tiantian rispettivamente di 10 e 18 centesimi. Vittoria giocata sul filo di lana, con la Huckaby che può festeggiare il primo oro paralimpico di questa manifestazione dopo il bronzo nel cross.

