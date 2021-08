Stati Uniti vengono squalificati nella staffetta 4x100 stile libero femminile 34 punti e l'Italia, seconda al traguardo in 4:24.85, vince una medaglia d'oro incredibile. Si tratta del terzo oro di giornata per l'Italnuoto, dopo quelli centrati da Vittoria Bianco, Xenia Francesca Palazzo, Alessia Scortechini, Giulia Terzi, - da applausi a prescindere, con una Scortechini indomita negli ultimi 50 metri e capace di compiere una grandissima rimonta per staccare l'Australia di oltre due secondi. Con le squalifiche di Stati Uniti e, il podio diventa allora questo: oro per l'Italia, argento all'Australia in 4:26.82, bronzo per il Canada. Colpo di scena nella vasca dell'Acquatics Centre di Tokyo. Glinella34 punti e, seconda al traguardo in 4:24.85, vince unaincredibile. Si tratta del terzo oro di giornata per l'Italnuoto, dopo quelli centrati da Simone Barlaam Arjola Trimi . Raggiunta così l'Ucraina a quota 7 ori nella disciplina sportiva in vasca. Quartetto azzurro -, - da applausi a prescindere, con una Scortechini indomita negli ultimi 50 metri e capace di compiere unaper staccare l'Australia di oltre due secondi. Con le squalifiche di Stati Uniti e, il podio diventa allora questo: oro per l'Italia, argento all'Australia in 4:26.82, bronzo per il Canada.

"Non sappiamo neanche cosa abbiamo fatto, dobbiamo ancora realizzare. Siamo entrate dicendoci di divertirci e dare il massimo. Dobbiamo ancora realizzarlo, non ci crediamo ancora! Non ce l'aspettavamo per niente, abbiamo provato la staffetta solo agli Europei di Funchal e mai e poi mai ci saremmo aspettati una medaglia, figurarsi l'oro". Questo il commento del quartetto azzurro ai microfoni Rai. Rimandata però la premiazione. Le squalifiche di Stati Uniti e Gran Bretagna devono attendere i ricorsi delle due Nazionali per diventare effettive, un qualcosa di incredibile. Si attende quindi la decisione dei giudici di gara, che potrebbero arrivare domani.

