Tokyo è pronta al bis: da martedì 24 agosto fino a domenica 5 settembre la capitale giapponese ospiterà l'edizione numero 16 dei Giochi Paralimpici estivi. Le 22 discipline in programma, che vedranno 2 new entry e 2 esclusioni (fuori Vela e Calcio a 7, dentro Badminton e Taekwondo), andranno in scena in 17 locations diverse. Dopo la scoppiettante (soprattutto per l'Italia) edizione dei Giochi Olimpici estivi, L'Italia schiererà la bellezza di 115 atleti suddivisi in sedici diverse discipline , con Bebe Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto) a fare da portabandiera.

Paralimpiadi Tokyo 2020, il calendario

Cerimonia di Apertura/Chiusura: 24 agosto/4 settembre

Arco: 26 agosto-4 settembre

Atletica: 27 agosto-4 settembre

Badminton: 1-5 settembre

Bocce: 28 agosto-4 settembre

Canoa Kayak: 2-4 settembre

Canottaggio: 27-29 agosto

Calcio: 29 agosto-4 settembre

Ciclismo (su pista): 25-28 agosto

Ciclismo (su strada): 31 luglio-3 settembre

Equitazione: 276-30 agosto

Goalball: 25 agosto-3 settembre

Judo: 27-29 agosto

Nuoto: 25 agosto-3 settembre

Sollevamento pesi: 26-30 agosto

Tiro: 30 agosto-5 settembre

Tennistavolo: 25 agosto-3 settembre

Taekwondo: 2-4 settembre

Triathlon: 28 agosto-29 settembre

Sitting Volleyball: 27 agosto-5 settembre

Wheelchair Basket: 25 agosto-5 settembre

Wheelchair Scherma: 25-29 agosto

Wheelchair Rugby: 25-29 agosto

Wheelchair Tennis: 27 agosto-4 settembre

Paralimpiadi Tokyo 2020, le medaglie

Le medaglie di questa edizione dei Giochi Paralimpici saranno prodotte da vecchi smartphone riciclati. Come racconta mypersonaltrainer.it, se per le olimpiadi brasiliane di Rio de Janeiro le medaglie furono fabbricate in parte con materiale riciclato, in Giappone lo saranno al 100%. Oltre 1300 scuole, e la collaborazione con una delle più importanti compagnie telefoniche del Sol Levante, ha permesso la raccolta degli oggetti, tra cui smartphone, macchine fotografiche e computer, che saranno fusi per ottenere Oro, Argento e Bronzo.

Paralimpiadi Tokyo 2020, dove vederle

La RAI ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutti i principali eventi sportivi paralimpici tra cui Tokyo 2020. Le principali competizioni in programma saranno visibili esclusivamente sulla tv tradizionale e non sulle piattaforme digitali.

