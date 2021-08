Monica Boggioni ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo il sontuosa rimonta negli ultimi 20 metri. Oro e record del mondo per il "missile britannico", Tully Kearney, in 1:14.39. Seconda la cinese Li Zhang e poi la Boggioni, capace di chiudere con un ottimo crono: 1:22.43. Altro bronzo perai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo il 3° posto nei 200 stile libero classe S5 , la nuotatrice azzurra replica nella speclialità regina con unanegli ultimi 20 metri. Oro e record del mondo per il "missile britannico",. Seconda la cinese Li Zhang e poi la, capace di chiudere con un ottimo crono:

"Sono andata da sola fino ai 75 metri, poi ho respirato e visto che di fianco a me si stavano avvicinando. Ho dato tutto quello che avevo, so che devo allungarmi bene per prendere molta acqua. Ho immaginato tante volte questa gara ed esattamente la bracciata che avrei dovuto fare. Sono molto contenta! Sono anche abbastanza serena per l'evento in sé, l'emozione c'è ma mi sono ripromessa di godermi questa e sperienza e ci sto riuscendo. Indubbiamente è la cosa più bella", questo il commento di Monica ai microfoni RAI.

