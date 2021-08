Quaranta. Avete letto bene! Tante sono le medaglie ottenute - per ora - dall'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Alberto Amodeo fa 2° posto nei 400 stile libero S8 maschili, peraltro al debutto a Cinque Cerchi, e regala alla spedizione azzurra il metallo che equivale al record all-time di medaglie in una singola edizione dei Giochi. 4:25.93 il crono del nuotatore, il 18° italiano ad andare a medaglia nella vasca dell'Aquatics Centre della capitale giapponese. Un Day-9 finora completamente d'argento, considerando quelli . Avete letto bene! Tante sono le medaglie ottenute - per ora - dall'Italia ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.posto nei 400 stile libero S8 maschili, peraltro al debutto a Cinque Cerchi, e regala alla spedizione azzurra il metallo che equivale alin una singola edizione dei Giochi. 4:25.93 il crono del nuotatore, ilnella vasca dell'Aquatics Centre della capitale giapponese. Un Day-9 finora completamente d'argento, considerando quelli conquistati nel Paraciclismo e la medaglia di Assunta Legnante nel lancio del disco F11 femminile.

"Non avrei mai pensato di fare argento e questo crono. Era qualcosa di impensabile, anche se sapevo di poter migliorare un po'. Non mi sembra vero. Avevo come riferimento il ragazzo affianco a me, ma a un certo punto non l'ho visto più e vedevo solo il russo, chiedendomi dove fossero finiti gli altri. Non ci credevo. Un argento che vale tantissimo, mi ripaga delle privazioni e delle rinunce fatte in questo anno. Mi sono chiesto spesso se fosse la scelta giusta. Questa è la risposta". Così Alberto ai microfoni di Arianna Secondini, inviata di Rai Sport.

