Con 115 atleti, suddivisi in sedici diverse discipline, il contingente azzurro a Tokyo 2020 ritocca il proprio massimo di sempre ai Giochi Paralimpici. La spedizione italiana sarà "capitanata" dai due portabandiera, Bebe Vio (scherma) e Federico Morlacchi (nuoto), e conta una presenza femminile superiore a quella maschile (62 a 53). Il rapporto atlete-atleti, pari al 53%, supera il precedente primato azzurro fatto registrare a Rio de Janeiro 2016 (40%), edizione in cui l'Italia chiuse al nono posto nel medagliere, con 39 medaglie (10 ori, 14 argenti e 15 bronzi). "Il nostro obiettivo è continuare a entusiasmare gli italiani con le storie e con le prestazioni sportive di questi fantastici atleti e confermare, con i risultati, il percorso di crescita del movimento paralimpico italiano divenuto ormai un punto di riferimento in Italia e nel mondo", ha dichiarato Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, a Rainews. Il numero di 115 atleti comprende ovviamente anche Charlotte Bonin, la guida di Anna Barbaro, atleta non vedente del triathlon, e il timoniere del 4+PR3 Mix Lorena Fuina.

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

Morlacchi e Vio non sono gli unici Azzurri che andranno alla caccia di medaglie dal metallo più prezioso. Insieme a loro ci sarà sicuramente Martina Caironi, bicampionessa olimpica nei 100 metri piani (Londra 2012 e Rio 2016), ma anche detentrice dei record del mondo nella stessa disciplina T42(14”61), nei 200 metri piani T63 (31”73) e nel salto in lungo (5.06 metri). Come dimenticare poi Assunta Legnante, la quale vorrà indubbiamente confermarsi regina nel getto del peso categoria F11-12, disciplina in cui non conosce rivali ormai da tanti, tanti anni. A Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016 centrò l’oro, ma stavolta punta al metallo più prezioso anche nel lancio del disco, sempre categoria F11.

Nell’atletica bisogna poi segnarsi il nome di Ambra Sabatini, capace di stampare uno spaziale 14”59 sui 100 metri piani categoria T63 nel febbraio scorso a soli 19 anni. Oney Tapia tenterà invece di migliorare l’argento ottenuto a Rio nel lancio del disco, categoria F11, e di riprendersi lo scettro di recordman che gli è stato sottratto dal brasiliano Alessandro Da Silva nel novembre 2019. Ciclismo e nuoto sono le discipline in cui l’Italia punterà moltissimo. Il pensiero non può che andare subito ad Alex Zanardi, oro a Rio nella crono H4 e nella staffetta in linea, ancora alle prese col recupero dal terribile incidente che lo vide coinvolto nel giugno del 2020. Paolo Cecchetto e Luca Mazzone vorranno bissare gli ori della precedente edizione paralimpica anche per Alex e siamo certi che daranno battaglia tra crono e corse in linea. Senza dimenticare Francesca Porcellato, punta di diamante del gruppo femminile, insieme a Katia Aere e Ana Vitelaru.

Se in Brasile il ciclismo fruttò ben dodici medaglie, il nuoto fece meglio con tredici. 29 saranno gli atleti azzurri impegnati a Tokyo 2020, con Morlacchi che punta a una medaglia in ognuna delle specialità cui prenderà parte, ma anche coi fari puntati sulle nuotatrici. Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli e Arjola Trimi, ma non solo, ci regaleranno gioie e soddisfazioni, così come Antonio Fantin, primatista mondiale sui 100 stile S6 col tempo di 1’04”01. Ai Mondiali londinesi di due anni fa, l’Italia chiuse con 50 medaglie, di cui 20 d’oro, e Simone Barlaam fu capace di far registrare ben quattro diversi record del mondo in categorie S9. Numeri alla mano, potrebbe arrivare un’altra pioggia di metalli anche a Tokyo 2020.

Speranze anche in sport quali anoa e canottaggio, sitting-volley, tennis-tavolo, tiro con l'arco, tiro a segno e triathlon, oltre al taekwondo (con Antonino Bossolo), introdotto in questa sedicesima edizione dei Giochi Paralimpici al posto del calcio a 7. Pareggiare le 80 medaglie di Roma 1960, edizione in cui l'Italia chiuse al 1° posto nel medagliere, dovrebbe rimanere un sogno, ma le possibilità per sfondare il muro delle 40 - evento che non si verifica da Atlanta 1996 - sono concrete. In bocca al lupo Azzurri, fateci sognare!

