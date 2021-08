"Ora tocca al bimbo qui". Così Federico Morlacchi, riferendosi a Simone Barlaam, ai microfoni RAI dopo il 7° posto nella finale paralimpica dei 400 stile libero classe S9. Non era la distanza preferita dai due Azzurri ed è stata peraltro una gara spaziale, vinta dall'australiano William Martin col nuovo record paralimpico (4:10.25). Una gara in cui Barlaam è rimasto in zona podio fino ai 250 metri, soffrendo poi negli ultimi 150, mentre per Morlacchi è stata complicata fin dall'inizio. In zona mista, ai microfoni RAI, Morlacchi ha poi passato il testimone al giovanissimo compagno di Nazionale, affermando che questa potrebbe essere l'ultima partecipazione paralimpica: "l'età è quella che è, la schiena anche, direi che potrei chiudere qui".

A quasi 28 anni - Morlacchi è nato l'11 novembre 1993 - il nuotatore azzurro sembra poter chiudere coi Giochi Paralimpici e non puntare alla prossima edizione, la diciassettesima della storia. In carriera vanta 7 medaglie paralimpiche (con l'oro nei 200 misti SM9 a Rio de Janeiro 2016) e ben 6 titoli mondiali. La sua passione per il nuoto è nata dalla necessità di praticare tale sport per permettere al suo corpo di svilupparsi in modo uniforme, dopo la diagnosi della ipoplasia congenita al femore sinistro.

