l'oro col nuovo record paralimpico (24.71). Una prova spaziale, in una vasca comunque non facile. Subacquea non perfetta e partenza un po' a rilento, ma poi una rimonta superba conclusa con la medaglia del metallo più pregiato. Il russo Denis Tarasov (RPC), l'avversario più accreditato per Barlaam, si deve infatti accontentare dell'argento in 24.99. Altra medaglia per il nuoto azzurro nel Day-5 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Dopo lo splendido argento di Giulia Terzi nei 400 stile libero S7 femminili, Simone Barlaam fa la storia nei 50 stile libero S9 maschili, volando verso. Una prova spaziale, in una vasca comunque non facile. Subacquea non perfetta e partenza un po' a rilento, ma poi unaconclusa con la medaglia del metallo più pregiato. Il russo Denis Tarasov (RPC), l'avversario più accreditato per Barlaam, si deve infatti accontentare dell'argento in 24.99.

Ai microfoni Rai tutta la felicità di Simone: "Non era per niente facile. Il livello, com'è giusto che sia in una Paralimpiade, è altissimo. Il mio tempo non era dei migliori - nonostante fosse già record paralimpico in batteria - ma per fortuna sono riuscito a prendere l'oro. Ho finito la tripletta Europei, Mondiali, Paralimpiadi. Adesso mi godrò questo podio e poi testa alle gare di domani. Non ho ancora realizzato ciò che ho fatto, ho fatto solo un 50 decente per ciò a cui sono abituato. Ho la testa che va a mille, come una montagna russa, devo metabolizzare. Non è facile partire con tutte le aspettative del mondo alle spalle e un po' me la stavo facendo sotto, per dirla terra a terra. Viva la sincerità, perché adesso non saprei come altro esprimermi! Non riesco manco a parlare bene, sono euforico e ho tanta carica per i prossimi giorni di gare".

