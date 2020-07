La consulenza tecnica dell'indagine è stata affidata a Dario Vangi, professore del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Firenze. L'obiettivo è quello di accertare le dinamiche che hanno portato all'incidente.

Alex Zanardi ha appena cominciato il processo di riduzione della sedazione che lo porterà a uscire dal coma indotto. Ma nel frattempo, anche la Procura di Siena si muove per ricostruire le cause che hanno portato all’incidente del 19 giugno: Zanardi stava circolando in handbike sulla strada provinciale 146 di Pienza (provincia di Siena), prima dell’impatto con un camion di passaggio.

Paralimpiadi Zanardi, avviata la riduzione della sedazione: inizia il processo di risveglio dal coma DA 2 ORE

Dario Vangi è stato incaricato di eseguire una perizia sulla handbike guidata da Zanardi. Vangi, professore del Dipartimento di ingegneria industriale dell'Università di Firenze, si è recato oggi presso la caserma dei Carabinieri di Pienza per esaminare il mezzo.

Si ricercano possibili guasti o difetti di fabbrica che potrebbero spiegare la perdita di controllo del velocipede da parte di Zanardi. Il perito dovrà fare anche una valutazione del manto stradale della provinciale 146 tra Pienza e San Quirico, dove si è verificato l'incidente.

Play Icon WATCH Alex Zanardi, prima notte in ospedale dopo l'incidente: condizioni stabili ma gravissime 00:00:44

Paralimpiadi Alex Zanardi, possibile risveglio graduale dalla prossima settimana: condizioni stabili 10/07/2020 A 19:03