Il pilota canadese, intervistato dal Corriere della Sera, rievoca quel tremendo schianto che lo vide protagonista involontario il 15 settembre 2001 sul circuito del Lausitzring e al seguito del quale Zanardi perse entrambe le gambe: "Volevo smettere di correre, poi ho rivisto Alex poco dopo e scherzava sulle sue protesi. Lui è una persona speciale, mi ha insegnato tanto".

Alex Tagliani, quel maledetto 15 settembre 2001 sulla pista tedesca del Lausitzring, è stato suo malgrado protagonista dell'incidente che ha cambiato per sempre la vita di Alex Zanardi. Il pilota canadese (ma di origini italiane visto che il papà è di Brescia e la mamma del Garda) è in ansia per le condizioni del campione paralimpico, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Siena a seguito delle ferite riportate venerdì pomeriggio in un incidente stradale. Intervistato dal Corriere della Sera, Tagliani rivela alcuni particolari di quella tragica giornata di 19 anni fa.

"All'inizio non sapevo che cosa fosse successo, avevano portato in ospedale anche me in Germania, erano i giorni subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Mancavano 13 giri e c'era una battaglia fra quattro macchine, a quell'epoca le Indy avevano 1.000 cavalli. In una pista ovale ad altissime velocità non puoi incollarti a un'altra macchina per le troppe turbolenze aerodinamiche. La segui un po' all'interno o all'esterno, inoltre l'inclinazione della pista ti fa piegare la testa. Non puoi muoverla, non è come in Formula 1. Ho visto con la coda dell'occhio sinistro la vettura di Alex rientrare nel tracciato molto piano, era finita sull'erba dopo aver slittato in uscita dai box. Ho provato a sterzare a sinistra, ma il colpo è stato talmente forte che ho perso conoscenza".

Paralimpiadi Alex Zanardi, l'inno alla vita di chi ha perso tutto e ne ha fatto una forza DA 18 ORE

Il risveglio

"Ho chiesto che cosa fosse successo ad Alex ed è arrivata sua moglie Daniela a trovarmi in camera. Mi raccontò dei problemi del marito, fu molto gentile. Il brutto per me è arrivato quando sono uscito dall'ospedale: dovevo preparami per la gara successiva in Inghilterra, ma non pensavo ad altro che all'incidente. Mi guardavo allo specchio o vedevo un film, e ci pensavo. Davanti alla tv non sapevo più neanche quale canale avevo messo. Cenavo e quelle immagini non se ne andavano mai. Qualsiasi cosa facessi, dopo cinque minuti, il pensiero tornava. Una sensazione terribile. Volevo smettere di correre".

L'incontro con Zanardi nel 2002

"Era a Toronto in pit-lane, è venuto a trovarmi e abbiamo parlato un po'. Mi ha detto: 'Sai qual è il vantaggio delle mie nuove gambe? Sono tre centimetri più alto. Era tranquillo, scherzava e raccontava barzellette. Diceva che si dava da fare per tornare a guidare, parlava di comandi al volante. Lì è cambiato tutto anche per me, mi sono sentito più leggero. Mi ha fatto capire che per lui era un incidente di gara e che anche io avrei potuto prenderlo così. In quei minuti ho capito che potevo voltare pagina".

L'abbraccio tra Alex Zanardi e Alex Tagliani a Toronto nel 2002 Credit Foto Getty Images

Il messaggio ad Alex

"Lui è speciale con il suo modo di vedere le cose, mi ha insegnato tanto. Non mi sono stupito quando l'ho visto vincere ori alle Olimpiadi, tornare a guidare macchine da corsa. Ha la capacità di far sembrare normali cose straordinarie, spero che riesca a uscirne di nuovo. Per lui e per la sua bellissima famiglia".

Play Icon WATCH Alex Zanardi e il significato dello sport: "Metafora perfetta, con l'impegno la vita può migliorare" 00:00:52

Paralimpiadi La mamma di Zanardi: "Vorrei addormentarmi e svegliarmi solo quando lo farà anche Alex" IERI A 14:30