Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 ci sarà anche il tiro a segno: saranno assegnati 13 titoli, 3 maschili, 3 femminili e 7 misti / open. Saranno protagonisti 154 atleti, con 65 posti per gli uomini, 54 per le donne, e 35 per le prove miste / open. Saranno quattro gli azzurri in gara a Tokyo.

Pamela Novaglio ai Mondiali 2018 di Cheongju aveva ottenuto il pass nella carabina prone 50 metri mista R9-SH2, mentre Nadia Fario nella tappa della Coppa del Mondo 2018 di Chateauroux si era qualificata nella pistola ad aria compressa 10 metri femminile P2-SH1.

Andrea Liverani, sempre nella tappa della Coppa del Mondo 2018 di Chateauroux, aveva staccato il pass nella carabina standing ad aria compressa 10 metri mista R4-SH2, infine Jacopo Cappelli nella tappa della Coppa del Mondo di Lima 2021 aveva centrato il pass nella carabina standing ad aria compressa 10 metri maschile R1-SH1.

LE CARTE DELL’ITALIA NEL TIRO ALLE PARALIMPIADI

P2 – Women’s 10m Air Pistol SH1 – Nadia Fario

R1 – Men’s 10m Air Rifle Standing SH1 – Jacopo Cappelli

R4 – Mixed 10m Air Rifle Standing SH2 – Andrea Liverani

R9 – Mixed 50m Rifle Prone SH2 – Pamela Novaglio

