Il Governatore di Tokyo Yuriko Koike, il presidente del Comitato Organizzatore di Tokyo 2020 Seiko Hashimoto, il presidente dell’IPC Andrew Parson ed il Ministro per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo Tamayo Marukawa, hanno parlato in conferenza stampa oggi, lunedì 16 agosto 2021. L’oggetto della conferenza stampa era semplice da prevedere: tutti i fan saranno esclusi dalle Paralimpiadi, proprio come accaduto durante le Olimpiadi di Tokyo appena concluse. Come annunciato oggi, dunque, anche i Giochi Paralimpici si terranno a porte chiuse.

Le Paralimpiadi di Tokyo si terranno dal 24 agosto al 5 settembre 2021.

