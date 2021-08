La preparazione atletica, nella vita di ognuno, è tutto: che sia per un appuntamento sull'illustre palcoscenico delle Olimpiadi o per condurre una vita più sana, allenarsi con costanza e metodo fa la differenza.

La quarantena e le limitazioni imposte durante l’era Covid hanno messo a repentaglio il nostro stile di vita incentrato sull’esercizio fisico. A difesa di queste sane abitudini, Technogym è intervenuta con un set di strumenti pensati per un allenamento su misura. Dagli atleti ai principianti, le soluzioni tecnologiche digitali Technogym seguono con estremo dettaglio la preparazione fisica di ognuno.

Technogym è il fornitore ufficiale delle Olimpiadi per quanto riguarda soluzioni per l’allenamento e tecnologie digitali per la preparazione atletica, e ha aiutato un giovane team di atleti ad inseguire il sogno di una medaglia olimpica o paralimpica con soluzioni d’allenamento su misura. Technogym, con più di 30 anni di esperienza nel campo del fitness, continuerà il suo impegno a Tokyo: i 15.000 atleti provenienti da 200 paesi diversi potranno usufruire di 25 centri centri d’allenamento allestiti da Technogym. Ciascun centro – tra cui i principali il Villaggio Olimpico e Paralimpico – verrà gestito da trainer professionali.

L'apertura del Villaggio Olimpico Credit Foto Getty Images

Ogni atleta partecipante è ben consapevole del ruolo cruciale giocato dalla preparazione atletica prima del grande evento. Anche Bebe Vio, campionessa mondiale ed europea di fioretto individuale paralimpico, ha tratto gran beneficio dalle soluzioni Technogym.

Bebe Vio, innamorarsi per sbaglio

Bebe Vio non ha certo bisogno di presentazioni: la sua forza di volontà le ha permesso di ergersi a monumento dello sport nazionale in quel di Rio. Ma il suo percorso di avvicinamento alla pedana non è mai stato così scontato. Lei ce lo ha raccontato:

Io mi sono innamorata della scherma completamente per sbaglio. Ho sbagliato palestra, nel vero senso della parola. Avevo cominciato con la ginnastica artistica, ma non mi andava giù la storia del saggio. Cioè: a cosa mi serviva fare un saggio per i miei genitori se non si vinceva niente? Allora mi hanno accompagnata a provare uno sport di squadra, il volley. Quando sono arrivata c’era un corridoio con due palestre laterali, e io ho proprio sbagliato porta. Non conoscevo la scherma, non sapevo cosa fosse e sono rimasta incantata nel guardare questa specie di Zorri, bianchi e bellissimi. E poi c’era il rumore della scherma: le cocce che si schiantano, la gente che urla. È stato magnifico”.

Le gioie della scherma e il supporto della famiglia

Una volta sposata la scherma, e abbracciato il peso simbolico che la storia di questo sport si carica con sé, Bebe non si è più fermata. La sua ascesa a idolo nazionale è frutto di anni di preparazione maniacale, sorretta dalla propria famiglia.

“Ho scoperto che lo sport può essere un turbinio di emozioni unico. Inizi a piangere, poi ti vien da ridere, poi ti arrabbi, poi urli, in un flusso che non si ferma mai. È energia pura. E ti resta addosso. Nella scherma, quando vedono che sei bravino, iniziano subito a farti allenare seriamente e ti mettono in testa l’idea che ci sia qualcosa di grande all’orizzonte, magari persino le Olimpiadi. Io ero allenata anche di testa, perché in famiglia lo sport aveva un ruolo fondamentale. Siamo più una squadra che una famiglia: papà è il coach, mamma è il boss assoluto, e noi tre fratelli siamo lì sotto pronti a lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Quindi ero pronta, non ho mai vissuto un singolo allenamento come un sacrificio. Mai.”

A Tokyo per ispirare i giovani

Dopo il successo paralimpico, Bebe Vio entra a Tokyo con degli obiettivi che superano l’orizzonte della sua stessa disciplina:

Il mio sogno in realtà era l’Olimpiade, non mi sarei mai immaginata di ritrovarmi a dover competere alla Paralimpiade. Però alla fine è lo stesso, in piedi o in carrozzina, se il sogno è quello lì, la sola cosa che conti è riuscire ad arrivarci. E ora che ci sono riuscita, l’orgoglio più grande è vedere le prossime generazioni che mi guardano come un modello, che dicono posso farlo perché anche lei l’ha fatto! È strano! Però è anche la sensazione più bella di tutte.

Una bellezza, quella Olimpica, che la giovane campionessa azzurra ha potuto toccare con mano a Rio 2016, iscrivendo il suo nome nei libri di storia:

Quando poi alle Paralimpiadi ci sono arrivata davvero è stata un’esperienza da sogno. Ho vissuto il tutto come se ogni cosa fosse stata la più bella mai vista prima. Forse perché era la prima, e mi sembrava enorme, magnifica. La nostra gara è stata tra le ultime, quindi man mano che facevo amicizia con gli altri atleti nel villaggio, li vedevo andare via, mentre io dovevo ancora aspettare. L’attesa però è valsa tutta, perché la cosa più bella in assoluto è stato l’abbraccio con le mie compagne di squadra quando abbiamo vinto il terzo posto a squadre.”

È strano perché cerchi tutta la vita di non perdere per riuscire a vincere, e quando vinci ti accorgi di quanto era importante perdere.

La preparazione in vista dei Giochi

Come lei stessa ricorda, non si può arrivare in alto senza un allenamento quotidiano, curato nei minimi dettagli. Per la sua preparazione atletica, Bebe Vio sceglie e si allena con Technogym Bench.

Bebe Vio, Technogym Bench Credit Foto Other Agency

Pratica e funzionale, Technogym Bench contiene tutto il necessario per i risultati che cerchi: knuckle, per allenare al meglio i tuoi addominali; elastici, per variare l’intensità degli esercizi con le diverse resistenze; manubri esagonali, per allenare la tua forza; un training mat, per avere massimo comfort e stabilità durante gli esercizi. La scherma richiede un allenamento funzionale e della forza completo che ci concentri sia sugli arti superiori che su quelli inferiori, e Technogym Bench permette di eseguire oltre 200 esercizi total body in maniera semplice ed efficace. Per allenamenti come quelli di Bebe Vio, è possibile scegliere tra i programmi di allenamento video inclusi: infatti, la all-in-one station include anche l’accesso ad una vasta library di video allenamenti guidati da esperti Technogym trainer della durata di 20-30 minuti, adatti a qualsiasi tipo di obiettivo e livello per esercitare forza, resistenza e core.

