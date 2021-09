Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

09:20 - De Paolis: "Ho dato tutto, mi aspettavo di più"

L'azzurra, ai piedi del podio a fine gara, si è detta soddisfatta della propria prova. L'italiana ha battuto infatti con il crono la miglior prestazione stagionale mondiale, ma ciò le è purtroppo valso soltanto una medaglia di legno.

09:08 - Una finale che potrebbe diventare storica

Monica Contraffatto, Martina Caironi e Ambra Sabatini vanno alla ricerca di una storica tripletta nei 100 metri femminili. Sabatini e Caironi saranno le grandi favorite dopo aver entrambe battuto il record del mondo della distanza in settimana. L'Italia sogna...

08:54 - Sitting volley maschile

La Bosnia Ezergovina si regala il bronzo nel sitting volley maschile con un netto 3-1 sul Brasile. Attenzione alla finale per l'oro, con l'Iran di Morteza Mehrzad, il secondo uomo più alto del mondo, che andrà a caccia della gloria. La nazionale del classe 1987 alto 248 cm ha schiantato 3-0 i bosniaci in una semifinale a senso unico.

08:40 - Finale dei 100 metri femminili

Altro appuntamento chiave di questo day-11 sarà la finale dei 100 metri femminili, con le tre azzurre che saranno al via alle ore 12.

08:31 - Appuntamenti della mattinata

Mentre Brasile e Bosnia si stanno sfidando nella finale per il bronzo del sitting volley, vi ricordiamo che alle 11:15 prenderanno il via i quarti di finale del tiro con l'arco, con la squadra azzurra che andrà a caccia della semifinale.

08:18 - Peccato per l'Italia

Davvero sfortunato Liverani, che ha concluso con lo stesso punteggio del terzo classificato Kovalchuk, micidiale allo spareggio in cui ha cancellato i sogni da medaglia dell'italiano.

08:05 - Liverani chiude quarto

Peccato! L'azzurro chiude ai piedi del podio dopo lo spareggio con l'ucraino Kovalchuk. Per l'italiano è giunto un 10.7 finale, che non è bastato contro il sorprendente 10.8 dell'avversario. I due serbi ora si giocano l'oro.

Ore 7:59 - Sempre quarto Liverani

Stanno tirando tutti perfettamente davanti, non è facile recuperare

Ore 7:56 - Punteggi stellari, Liverani ora quarto

Comunque è a tre decimi dal podio

Ore 7:54 - Scende di una posizione Liverani

Ora è terzo, vicinissimo al secondo

Ore 7:50 - Ancora secondo l'italiano

Distanziato di 1,6 punti dal leader Ristic. Ora iniziano le eliminazioni

Ore 7:47 - Dopo i primi cinque colpi Liverani secondo

Primo il serbo Ristic di 0,7 punti in più

Ore 7:40 - Ci siamo, comincia la gara

Andrea Liverani è tra gli otto nella finale carabina 50 metri

Ore 7:20 - Recap dei prossimi appuntamenti

Da seguire alle 7.45 Andrea Liverani nella carabina 50 metri in finale. Poi alle 11.10 i quarti di finale del tiro con l'arco misto con Mijno e Travisani. Infine grande spettacolo alle 12 con la finale dei 100 metri femminili con Contraffato, Sabatini e Caironi in lotta per l'oro

Ore 7:00 - Finale ore 7.45

Bisogna aspettare quasi un'oretta per vedere la finale del tiro a segno carabina 50 metri

Ore 6:40 - IN FINALE ANDREA LIVERANI!

Nel tiro a segno gara mista carabina 40 metri Liverani chiude sesto e va in finale. Purtroppo è decima Pamela Novaglio, seconda delle escluse dalla finale.

Ore 6:20 - Sempre in zona qualificati Liverani

Pamela Novaglio invece deve guadagnare qualche posizione per essere negli 8

Ore 6:00 - Ottimo inizio di qualifica per gli italiani

Terzo punteggio per Liverani, 11mo per Pamela Novaglio

Ore 5:45 - Iniziata la qualifica del tiro a segno

Ultimi italiani in gara in questa nottata. Per la carabina 50 metri mista SH2-R9 saranno in battaglia Pamela Novaglio e Andrea Liverani

Ore 5:30 - Ricordate l'appuntamento per le 12 per la finale dei 100 metri femminili

Tre italiane con i tre migliori tempi e due record del mondo in batteria. Ci sarà da divertirsi. Il report.

Ore 5:15 - Finisce il programma dell'atletica della mattinata

Stasera a Tokyo ultime gare in pista. Domani è tempo di maratone

Ore 5:00 - Appuntamento alle 11:10 per i quarti di finale

L'avversario sarà il Giappone

Ore 4:50 - GAME, SET AND MATCH per l'Italia!

La coppia azzurra supera agevolmente la Mongolia e va ai quarti di finale

Ore 4:46 - Anche il secondo set va all'Italia

La Mongolia ci facilita la vita con punteggi molto bassi e gli azzurri ne approfittano

Ore 4:42 - Primo round all'Italia!

Condizioni non semplici e punteggi molto bassi, ma comunque l'Italia è avanti

Ore 4:40 - COMINCIA L'INCONTRO VALIDO PER GLI OTTAVI DI FINALE!

Elisabetta Mijno, Stefano Travisani alla caccia dei quarti!

Ore 4:30 - Tra dieci minuti altra gara dell'Italia

Nel tiro con l'arco ricurvo, la squadra italiana sfida la Mongolia nella gara mista

Ore 4:20 - Fuori dalla finale Nadia Fario nel tiro a segno

Lontana dalla qualificazione l'italiana

Ore 4:13: Finale alle ore 12

Signori, APPUNTAMENTO ALLE 12 per fare la storia! Tre italiane in lotta per l'oro. C'è profumo di impresa!!!

Ore 4:12 - Progressione pazzesca di Martina

Campionessa incredibile la Caironi. Appena attaccata dalle colleghe risponde con un record del mondo!!!

Ore 4:11 - PAZZESCO!!! RECORD DEL MONDO DI MARTINA CAIRONI!!!

L'italiana risponde al record di Ambra Sabatini ritoccandolo di due centesimi!!! ITALIA PAUROSA!!!

Ore 4:09 - E' tempo di Martina Caironi

Deve rispondere alle sontuose prestazioni delle connazionali

Martina Caironi durante la cerimonia di premiazione del salto in lungo T63 femminile ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Ore 4:03 Monica Contrafatto seconda nella batteria

Un 1-2 pazzesco azzurro. Per la finale a mezzogiorno c'è da sognare!!!

Ore 4:02 - RECORD DEL MONDO DI AMBRA SABATINI!!!

MA COSA ABBIAMO VISTO!!! CLAMOROSO!!! 14.39!! 20 centesimi meglio del record del mondo precedente!!!!

Ore 4:01 - Subito in pista Ambra Sabatini e Monica Contrafatto

In palio la finale dei 100 metri T63 femminile

Ore 4:00 - Arriva il momento dell'atletica!

Cominciano le batterie dei 100 metri femmnili

Ore 3:50 - NOOO!!! QUARTA ALL'ARRIVO!

Sfugge la medaglia all'italiana per soli 3 decimi! CHE BEFFA!!!

Ore 3:48 - COMINCIA LA GARA!

FORZA ELEONORA!

Ore 3:45 - Prima finale di oggi per l'Italia!

Eleonora de Paolis va alla caccia della medaglia nella canoa KL1

Ore 3:30 - Pioggia di record del mondo nell'atletica

Si conferma ultra veloce la pista di Tokyo 2020. Tanti record battuti, oggi in ben due categorie differenti dei 200 metri.

Ore 3:15 - In corso le gare dell'atletica

Bisogna aspettare le 4 per le italiane nei 100 metri

Ore 2:55 - Indietro l'italiana nelle qualificazioni del tiro a segno

Nadia Fario al momento sarebbe fuori dalla finale

Ore 2:41 - La finale della canoa KL1 alle 3.45 italiane

FORZA ELEONORA!!!

Ore 2:39 - SIII!!! ELEONORA VINCE LA SUA BATTERIA!

Grande gara dell'italiana che conquista la finale!!

Ore 2.36 - COMINCIA LA GARA DI ELEONORA DE PAOLIS!

Prima italiana in gara oggi! In palio la finale

Ore 2:30 - Tocca anche al tiro a segno

Qualificazioni pistola 50 metri mista SH1-P4. In gara Nadia Fario

Ore 2:25 - Finalmente ci siamo, tempo della canoa

La prima italiana in acqua sarà Eleonora De Paolis nella canoa KL1 femminile. E' la semifinale. In palio la finale

Ore 2:00 - Comincia il programma delle gare

Primi italiani in pista alle ore 2.30

Ore 1:45 - 49 titoli in programma da assegnare oggi

Per l'Italia, oltre ai 100 metri, importanti gare nel tiro con l'arco, tiro a segno e canoa

Ore 1:30 - Siami a 65 medaglie degli azzurri

Ore 1:20 - Alle 2.30 le batterie dei 100 metri

Siamo quasi in dirittura d'arrivo di queste Paralimpiadi. Solo nove italiani impegnati in questa nuova giornata. L'elenco completo.

Ore 1:10 - Si parte alle 2.00 con il nuoto

Tantissimi titoli in palio nella giornata di oggi, tanti italiani impegnati. Naturalmente il meglio per le medaglie può arrivare dal nuoto che vedrà i primi nostri portacolori in acqua dopo le due. Poi tiro con l'arco, canoa, ciclismo e atletica.

Ore 1:00 - Comincia l'undicesima giornata

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA dell'undicesima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020! Racconteremo ogni minimo dettaglio di questa giornata con aggiornamenti tempestivi sugli italiani e sulle medaglie in palio.

