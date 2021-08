Ore 1:30 - Non solo paraciclismo, dalle 2:00 anche il nuoto

Tantissime batterie anche in questa mattinata italiana. Ovviamente le speranze di medaglia sono importanti: attenzione a Federico Bicelli e Antonio Fantin nei 50 stile libero S7 maschili. In vasca, oltre a loro, altri 10 azzurri. Tutto in diretta su Rai2 e raiplay.it

Ore 1:15 - Dettagli del circuito

Si tratta del circuito automobilistico del Fuji International Speedway, allungato con alcune varianti. Si passa da 2 a 4 giri, quindi da una distanza minima di 8 km a una massima di 32, in base alla categoria. Il primo azzurro a partire sarà Diego Colombardi (crono H5) alle ore 2:13 italiane.

Ore 1:10 - 11 gli azzurri in gara

Paolo Cecchetto (MH3), Fabrizio Cornegliani (MH1), Luca Mazzone (MH2) e Francesca Porcellato (WH1-2-3) sono i nomi di punta, assoluti fuoriclasse di questo sport. Un grande pensiero e abbraccio virtuale, ovviamente, ad Alex Zanardi, grande assente di questi Giochi a causa del terribile incidente del giugno 2020.

Ore 1:07 - Al via il paraciclismo, 1ª di 4 giornate

Italia che vuole andare a medaglia in alcune delle 19 cronometro previste per oggi. Nella prima (C2 maschile) non ci sono azzurri.

Ore 1:05 - In attesa del paraciclismo, qualche numero

Trepidante attesa per Assunta Legnante, campionessa mondiale del lancio del disco (categoria F11) femminile. A Rio de Janeiro fu 4° posto. La finale inizierà alle 2:34 italiane. "Cannoncino" è sicuramente alla ricerca dell'oro nel getto del peso, ma anche nel disco vuole stupire!

Ore 1:00 - Comincia il Day-7 dei Giochi Paralimpici

Buongiorno a tutti da parte di Marco Arcari e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA di questa settima giornata paralimpica a Tokyo 2020. Come sempre aggiornamenti tempestivi e dettagliati su tutti gli azzurri in gara, ma anche lanci sui principali risultati di tutte le discipline.

