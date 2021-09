Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

Ore 2:15 - In acqua il primo degli italiani, ANTONIO FANTIN

Batteria dei 100 stile libero S6 maschili

Ore 2:00 - Inizia il programma del nuoto

Tante gare di qualificazioni in questa nottata. Poi le finali sempre dalle 10.

Ore 1:45 - Nove italiani nelle qualifiche del nuoto

Si parte alle 2.08 con Antonio Fantin nel nuoto. Otto italiani, tra cui Carlotta Gilli

Ore 1:30 - 43 medaglie degli azzurri

Ore 1:20 - Alle 3.00 il sitting volley

Saranno 24 gli italiani in gara quest'oggi. Alle 3 sfida decisiva con le nostre ragazze del sitting volley impegnate nel big match contro il Brasile.

Ore 1:10 - Si parte alle 2.00 con il nuoto

43 titoli in palio nella giornata di oggi, tanti italiani impegnati anche quest'oggi. Naturalmente il meglio per le medaglie può arrivare dal nuoto che vedrà i primi nostri portacolori in campo dopo le due. Poi tiro con l'arco, tiro a segno, ciclismo e tennis tavolo

Ore 1:00 - Comincia l'ottava giornata

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA dell'ottava giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020! Racconteremo ogni minimo dettaglio di questa giornata con aggiornamenti tempestivi sugli italiani e sulle medaglie in palio.

