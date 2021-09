Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

Ore 2:35 - Buona prima batteria di Morlacchi

Secondo Morlacchi nella sua batteria, terzo Ciulli. Ora vedremo se i tempi basteranno per la finale

Ore 2:32 - Ben 3 italiani nei 100 farfalla S9

SIMONE BARLAAM, SIMONE CIULLI e FEDERICO BARLAAM in gara nelle batterie

Ore 2:20 - Oltre al nuoto la canoa

A breve VERONICA BIGLIA in gara nelle batterie della cano

Ore 2:13 - FANTIN VINCE LA SUA BATTERIA

SPETTACOLARE! Ha fatto quello che ha voluto Antonio nella batteria. E' partito piano, poi quando ha accelerato ha vinto. Finale dalle ore 10.

Ore 2:08 - Tocca a Fantin

In acqua finalmente Fantin nei 400 stile libero S6 maschili

Ore 2:00 - Inizia il programma del nuoto

Tante gare di qualificazioni in questa nottata. Poi le finali sempre dalle 10.

Ore 1:45 - Undici italiani nelle qualifiche del nuoto

Si parte alle 2.00 con Antonio Fantin nel nuoto. Undici italiani in queste qualifiche, tra cui Simone Barlaam

Ore 1:30 - 48 medaglie degli azzurri

Ore 1:20 - Alle 3.00 il sitting volley

Ore 1:10 - Si parte alle 2.00 con il nuoto

Tantissimi titoli in palio nella giornata di oggi, tanti italiani impegnat. Naturalmente il meglio per le medaglie può arrivare dal nuoto che vedrà i primi nostri portacolori in campo dopo le due. Poi tiro con l'arco, canoa, ciclismo e atletica.

Ore 1:00 - Comincia la nona giornata

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della nona giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020! Racconteremo ogni minimo dettaglio di questa giornata con aggiornamenti tempestivi sugli italiani e sulle medaglie in palio.

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

