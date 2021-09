Aggiorna la pagina per vedere gli aggiornamenti LIVE

Ore 13:13 - BRONZOOOOOOOOO, MERAVIGLIOSI!!

Tokyo 2020 Paralimpiadi 2021, i 113 azzurri in gara sport per sport 23/08/2021 A 12:38

Splendido 3° posto per la staffetta azzurra, dietro a RPC e Australia. Crono di 4:11.20 per il quartetto tricolore. Grande ultima frazione di Fantin.

Ore 13:03 - ECCO LA STAFFETTA!!

4x100 mista ai 34 punti, Italia in corsia 6. Forza azzurri! Riccardo Menciotti, Stefano Raimondi, Simone Barlaam e Antonio Fantin.

Ore 12:38 - BOGGIONI BRONZOOOOOOO!!!

La Cina fa un altro sport nei 200 misti SM5 (oro per Lu, argento per Cheng), ma Monica chiude al 3° posto superando proprio Ghiretti nell'ultimo 50, quello a stile libero.

Ore 12:31 - Ecco Ghiretti e Boggioni!

Giulia (corsia 3) e Monica (corsia 5) cercano gloria nei 200 misti SM5 femminili. Dai azzurre!

Ore 12:28 - Boni chiude 5°

Vincenzo chiude con un po' di amaro in bocca questa finale. Oro a Ostapchenko in 3:27.49, completa il podio la coppia messicana.

Ore 12:20 - Di nuovo azzurri in vasca, c'è Boni!

Vincenzo nuota in corsia 2. Finale dei 200 stile libero classe S3 maschili.

Ore 12:10 - Iniziato anche il turno serale dell'Atletica

Nessun azzurro impegnato nelle finali, si aspetta la giornata di domani per rivedere sventolare il tricolore.

Ore 12:05 - Dominio Cina nei 100 stile S

Li (Cina) è oro col nuovo record paralimpico (1:05.87). Argento, l'ennesimo, per l'olandese Bruinsma col crono di 1:06.55. A completare il podio Cai Liwen (Cina) in 1:06.56!

Ore 11:45 - Zhdanov da record del mondo

Roman Zhdanov è oro nei 50 metri dorso (S4) col primato mondiale (40.99). Argento per il ceco Arnost Petracek (41.26), bronzo invece al messicano Angel Camacho (43.25).

Ore 11:08 - BRONZOOOOOOOOO GIULIAAAAA!

Record del mondo per Dorris (Canada) in 32.99, Terzi trova la quinta medaglia personale a questi Giochi col crono di 34.32. Argento a Mallory Weggeman (USA).

Ore 11:05 - Terzi nella finale dei 50 farfalla S7

Giulia nuoterà in corsia 3 e le speranze di medaglia non sono così remote.

Ore 11:00 - Austin vince i 50 farfalla S7

Lo statunitense brucia al fotofinish Trusov (Ucraina) e si prende l'oro in 28.98. Grande delusione per Andrii, argento per 5 centesimi.

Ore 10:42 - Jessica Long eterna e meravigliosa: oro nei 100 farfalla!

La statunitense fa il vuoto nei primi 50 della finale 100 farfalla S8 femminili, chiudendo in 1:09.87. Solo Ischchiulova (RPC) può impensierirla un po', ma non c'è storia. Dopo 19 anni dal debutto a Cinque Cerchi, arriva l'ennesima medaglia, la numero 29 (16 ori).

Ore 10:34 - Amodeo 6°, vince Griswold

1:02.03 per lo statunitense, solo argento per la Cina con Yang Feng, 2° per soli 3 centesimi di secondo. 1:04.31 il crono per l'azzurro, un secondo in meno rispetto al tempo con cui aveva centrato la finale.

Ore 10:32 - Amodeo in vasca

Alberto in corsia 1 per la finale dei 100 farfalla S8 maschili. Cina favoritissima per l'oro.

Ore 10:27 - Stupenda Marks!

La statunitense sbriciola il record del mondo dei dorso S6 in 1:19.57. Argento per la cinese Yuyan Jiang.

Ore 10:21 - Jia domina i 100 dorso S6

Il cinese fa un altro sport e attenta al record del mondo, chiudendo in 1:12.72 ma solo per aver mollato negli ultimi 30 metri. Sul podio anche de Andrade (Argentina) e Sinovcic (Croazia).

Ore 10:16 - L'Italia del volley chiude al 6° posto

Dominio RPC nel 4° set, vinto 25-14, e Italia che incassa così il k.o. per 1-3. Grandissima comunque la prima Paralimpiade per le azzurre del sitting-volley.

Ore 10:05 - ARGENTOOOOOO STEFANOOOOO! IL NUOTO FA 36 MEDAGLIE

Krypak spaziale in 2:05.68 (record paralimpico), ma impresa di Raimondi, 2° al traguardo.

Ore 10:00 - Si torna in vasca!

Ultima giornata per il nuoto a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Ancora tanti azzurri in finale. Stefano Raimondi in corsia 5 dei 200 misti S10.

Ore 9:53 - L'Italia cede anche nel 3° set: sotto 1-2

Finisce 23-25, con le atlete del RPC che sembrano più pronte e con le azzurre che sbagliano il servizio che avrebbe potuto forzare i vantaggi.

Ore 9:27 - Rimonta RPC: è 1-1

Si spegne la luce nella metà campo azzurra, con tanti ace subiti ed errori in attacco. Finisce 23-25, di nuovo tutto in parità.

Ore 9:20 - Scappano via le Azzurre: 20-14!

Che sitting-volley che sta giocando l'Italia! Perfetta a muro, precisa e potente in ricezione. RPC in crisi, ma ora bisogna tenere botta fino a fine set.

Ore 9:00 - Sofferenza nel finale, ma è 1-0 Italia!

Finisce 25-22 il 1° set contro la Russia (RPC), campionessa del mondo in carica. Ceccatelli sugli scudi con grandi colpi.

Ore 8:35 - Inizia Italia-RPC di sitting volley

Le azzurre vanno a caccia del 5° posto nel torneo femminile.

Ore 7:50 - In corso le gare di tandem maschili e femminili

Almeno ha smesso di piovere in zona Fuji, dopo due giorni di tempo pessimo

Ore 7:30 - Alle 8.30 c'è l'Italia del sitting volley

Si chiude l'Olimpiade dell'Italia nel sitting volley con la finale 5° e 6° posto contro la Russia

Ore 7:15 - In corso tante gare in questa mattinata italiana

Wheelchair basket, tennis tavolo, goalball, tennis, sitting volley e cicislimo. Purtroppo nessun italiano impegnato.

Ore 6:50 - Sono 6 gli italiani in finale oggi nel nuoto

Buona mattinata, anche la staffetta si qualifica. Il nostro report.

Ore 6:30 - Prima medaglia dalla canoa

Ore 6.10 - Assunta Legnante è argento

Ore 5:50 - Nell'attesa degli italiani, riviviamo insieme le medaglie della notte

Ore 5:35 - Si aspetta il nuoto alle 10

Non ci sono al momento italiani impegnati nelle gare

Ore 5:15 - Fuori dalla finale Cappelli

14mo posto per lui e fuori dalla finale per le medaglie nel tiro a segno

Ore 5:00 - In corso la qualifica del tiro a segno

Impegnato il nostro Jacopo Cappelli che cerca la finale

Ore 4:50 - Si chiude la gara di ciclismo

Senza gloria per gli italiani Tarlao e Addesi, ottavo e nono al traguardo

Ore 4:30 - Tre medaglie in questa mattinata

Dalle 10 il bottino potrà essere aumentato e di molto dal nuoto

Ore 4:20 - Siamo a 61 medaglie, la prima nella canoa

Fantastica gara dell'italiano Federico Mancarella che parte forte e riesce a tenere

Ore 4:19 - SIII!!! BRONZO PER MANCARELLA!!!!

TERZO POSTO PER L'ITALIANO!!! GRANDISSIMA PRESTAZIONE PER FEDERICO!!!

Ore 4:15 - Federico Mancarella cerca la medaglia

Tocca alla canoa con la finale categoria KL2. Forza Federico!

Ore 4:10 - Prosegue la gara di ciclismo, Italia lontana

A oltre 2 minuti il distacco gli italiani Tarlao e Addesi

Ore 4:05 - Finisce il programma del nuoto della mattinata

Dalle 10 le ultime finali di questi Giochi

Ore 4:02 - Ottima seconda piazza dell'Italia

Buonissima batteria per la nostra Nazionale che si qualifica senza problemi per la finale del pomeriggio

Ore 3:57 - E' tempo di staffetta per l'Italia

Tocca alla batteria della staffetta 4x100 ai 34 punti mista

Ore 3:50 - Molto delusa Assunta

Secondo Argento in questi Giochi per la mitica italiana, che però deve incassare la prima sconfitta da quasi un decennio nella disciplina. Comunque è la medaglia numero 60 per l'Italia!

Ore 3:44 - Non si migliora Assunta Legnante che è ARGENTO!

Cede lo scettro dopo due ori di fila e mai battuta dal 2012 in poi. Vince la Burkhanova! ARGENTO COMUNQUE PER L'ITALIA!!!

Assunta Legnante, oro nel getto del peso paralimpico a Rio 2016 Credit Foto From Official Website

Ore 3:40 - Si qualifica Boni per la finale

Terzo posto per lui in batteria e accede alla finale nei 200 stile libero S3 maschili

Ore 3:35 - Prosegue la gara di ciclismo

Al momento i nostri due italiani Tarlao e Addesi a oltre 35 secondi dal podio. Recupero non semplice.

Ore 3:31 - Si migliora Assunta, ma non basta

Dietro di 16 centimetri l'italiana rispetto all'uzbeka, quando manca un solo lancio alla fine

Ore 3:30 - Torniamo al nuoto, tocca a Boni

L'italiano in gara nelle batterie dei 200 stile libero S3 maschili

Ore 3:23 - Fuori anche il quarto lancio di Legnante

Sempre seconda l'italiana

Ore 3:21 - Eliminato Travisani nel tiro con l'arco

Finisce 6-5 per l'avversario l'incontro dei 16mi di finale

Ore 3:19 - Bronzo inaspettato, SEUL SUPERATA!

Sono 59 le medaglie per l'Italia, RECORD DI SEMPRE! Medaglia inaspettata per l'Italia, BRAVISSIMO DIENG!

Ore 3:18 - SIII!!! BRONZO PER DIENG!!!

Grandissimo Ndiaga nei 1.500 metri. Ultimo giro super per l'italiano che supera alcuni avversari e coglie uno stupendo podio!!!

Ore 3:15 - Fuori dalla finale Klokpah

Quinto in batteria l'italiano e fuori dalla gara per le medaglie

Ore 3:11 - C'è la finale dei 1.500 metri

Per l'atletica in pista Ndiaga Dieng categoria T20

Ore 3:07 - Ora tocca a Kwadzo Klokpah

Canoa Semifinali maschili KL3

Ore 3:06 - IN FINALE FEDERICO!

Grande semifinale per Mancarella nela canoa KL2, vince e va in finale! Gara tra un'ora.

Ore 3:04 - Ancora Canoa, Federico Mancarella cerca la finale

In acqua l'azzurro nelle Semifinali maschili KL2

Ore 3:01 - Fuori il terzo lancio di Assunta Legnante

Rimane secondo l'italiana quando mancano 3 lanci per lei

Ore 3:00 - Tiro con l'arco, tocca a Travisani

L'italiano sfida l'indiano Singh nei sedicesimi di finale

Ore 2:56 - GIULIA TERZI in finale!

Buona batteria per l'italiana nei 50 farfalla S7 femminili, seconda nella sua semifinale dietro alla Dorris che fa il record del mondo

Ore 2:55 - Biglia fuori dalla finale

Arriva ultima in semifinale Veronica e si chiama fuori dalla finale

Ore 2:53- BURKHANOVA SUPERA LA LEGNANTE!

Secondo ottimo lancio per l'uzbeka che si porta in testa davanti all'italiana

Ore 2:51 - Comincia la mattinata della canoa

In acqua per le Semifinali femminili VL2 la nostra Veronica Biglia

Ore 2:46 - Non si migliora Assunta

In testa la Legnante, ma nel secondo lancio non si migliora

Ore 2:45 - Terzo nella sua batteria Amodeo

Quinto tempo totale e finale conquistata con qualche difficoltà

Ore 2:41 - Va in acqua Alberto Amodeo

Batterie dei 100 metri farfalla

Ore 2:35 - Parte anche la qualifica del tiro a segno

Jacopo Cappelli in gara nelle Qualifiche R7 50 metri maschili SH1

Ore 2:33 - Buon primo lancio di Assunta!

14.26 per lei, ora vediamo come chiuderà la prima tornata

Ore 2:31 - Inizia l'atletica con Assunta Legnante

Comincia la gara del lancio del peso femminile con la mitica italiana!

Ore 2:30 - Comincia la giornata del paraciclismo

Gara importante oggi per i nostri colori. C'è la prova in linea C4-5 maschile. In gara PIERPAOLO ADDESI e ANDREA TARLAO

Ore 2:25 - Non riesce la qualificazione a Fantin

RImane fuori dalla finale Antonio, troppo lento nella sua batteria.

Ore 2:15 - Ora tocca ad Antonio Fantin

In batteria nei 100 metri dorso

Ore 2:05 - E invece manca Riccardo Menciotti

Non è presente al via l'italiano, non si conoscono i motivi

Ore 2:03 - Vince la sua batteria Raimondi

Con una facilità impressionante Stefano si qualifica per la finale. Ora tocca a Riccardo Menciotti.

Ore 2:01 - Subito Stefano Raimondi in acqua

Inizia il programma con le batterie dei 200 misti SM10 maschili

Ore 2:00 - Inizia il programma del nuoto

Tante gare di qualificazioni in questa nottata. Poi le finali sempre dalle 10.

Ore 1:45 - Oggi verrà battuto il record di Seoul?

Ieri siamo arrivati a 58 medaglie, eguagliando la spedizione coreana. Con un'altra medaglia sarà record di sempre!

Ore 1:30 - 58 medaglie degli azzurri

Ore 1:20 - Alle 2.30 Assunta Legnante

Assunta Legnante durante il lancio del disco F11/12 ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 Credit Foto Getty Images

Ore 1:10 - Si parte alle 2.00 con il nuoto

Tantissimi titoli in palio nella giornata di oggi, tanti italiani impegnati. Naturalmente il meglio per le medaglie può arrivare dal nuoto che vedrà i primi nostri portacolori in acqua dopo le due. Poi tiro con l'arco, canoa, ciclismo e atletica.

Ore 1:00 - Comincia la decima giornata

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA SCRITTA della decima giornata delle Paralimpiadi di Tokyo 2020! Racconteremo ogni minimo dettaglio di questa giornata con aggiornamenti tempestivi sugli italiani e sulle medaglie in palio.

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

Paralimpiadi Paralimpiadi Tokyo 2020: dove vederle, calendario, gare e diretta tv 17/08/2021 A 09:18