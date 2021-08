l'Italia del nuoto anche nel Day-4 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. Stefano Raimondi si mette infatti al collo uno splendido bronzo, rimontando nella seconda vasca dei 100 stile libero S10 maschili. Dopo Bebe Vio è infatti in finale per l'oro nel fioretto femminile, con l'assalto in programma per le ore 13:00. C'è gloria peranche nel Day-4 dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.si mette infatti al collo uno, rimontando nella seconda vasca dei 100 stile libero S10 maschili. Dopo l'oro nei 100 rana S9 , il nuotatore italiano si regala un altro metallo prezioso, in una finale velocissima e conclusa col record del mondo strappato dall'ucraino Krypak con lo spaziale crono di 50.64. Day-4 a Cinque Cerchi che potrebbe riservare altre medaglie, non solo nel nuoto:è infatti infemminile, con l'assalto in programma per le ore 13:00.

"Sono contentissimo di questo bronzo. Per pochi centesimi non sono salito sul 2° gradino del podio, ma mi accontento eccome. Sapevo che gli altri sarebbero passati molto forti e ci ho provato anche io, ma negli ultimi metri non ne avevo più. Ho chiuso gli occhi e sono arrivato in fondo con un tempo anche molto buono, essendo il mio personale. Sono molto fiducioso per la staffetta che ci sarà tra due giorni", queste le parole di Raimondi ai microfoni Rai.

