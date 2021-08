Sara Morganti a sbloccare il giornata di transizione per i nostri alfieri. Su Royal Delight, Morganti chiude al 3° posto il concorso di Para Dressage Grado I - ovvero grado di disabilità maggiore tra quelli in programma -, centrando una splendida medaglia di bronzo. L'Azzurra ottiene un punteggio di 76.964, dietro solamente alla statunitense Roxanne Trunnell, oro in 81.464 (su Dolton), e alla lettone Rihard Snikus, argento col punteggio di 80.179 (su King of the Dance). Eccola la prima medaglia azzurra extra-nuoto! Ci pensaa sbloccare il medagliere dell'Italia a questi Giochi Paralimpici di Tokyo 2020, in un Day-3 che sapevamo comunque essereper i nostri alfieri. Su, Morganti chiude al 3° posto il concorso di Para Dressage Grado I - ovvero grado di disabilità maggiore tra quelli in programma -, centrando una splendida. L'Azzurra ottiene un, dietro solamente alla statunitense Roxanne Trunnell, oro in 81.464 (su), e alla lettone Rihard Snikus, argento col punteggio di 80.179 (su).

12° posto invece per l'altra atleta italiana in concorso, Carola Semperboni, che ha chiuso la sua prova col punteggio di 67.678 su Paul. Morganti si conferma così ad altissimi livelli, coronando una carriera già sfavillante con ciò che aspettava da ben 9 anni. A Londra 2012 chiuse infatti al 4° posto nel concorso di freestyle, vedendo sfuggirsi per un soffio la medaglia Paralimpica. Ricordiamo anche che la Morganti è stata campionessa del mondo nel 2014 e nel 2018, sempre montando Royal Delight, cavalla tedesca. Fin dalla tenera età si è dedicata all'equitazione, praticando quella paralimpica successivamente alla diagnosi di sclerosi multipla e diventando l'amazzone di punta del movimento italiano.

