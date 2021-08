Prima Paralimpiade pere subito medaglia per il tiratore milanese. Dopo aver dominato la fase eliminatoria, riscrivendo il nuovo record paralimpico (635.3), Liverani chiude infatti10 metri (posizione seduta) SH2 in 230.7. Oro per lo svedese Philip Jonsson (Svezia), capace di chiudere una finale sublime col punteggio di 252.8, argento invece per lo sloveno Francek Gorazd Tirsek alla terza piazza d'onore consecutiva alle Paralimpiadi, dopo Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Si tratta della seconda medaglia di giornata per l'Italia : un, dopo quello conquistato danel tiro con l'arco, compound femminile individuale.