Antonio Fantin ancora a medaglia! La quarta personale - 30ª per l'Italia nella vasca dell'Aquatics Centre - dopo l'oro di ieri nei 100 stile S6. Il nuotatore azzurro offre un grande spettacolo anche sulla distanza dei 400, chiudendo 2° col crono di 4:55.70 e dando enorme filo da torcere al vincitore, il brasiliano Talisson Henrique Glock (oro in 4:54.42). Si conferma così inarrestabile l'onda azzurra nella vasca giapponese, con uno strapotere in qualsiasi specialità e su ogni distanza. Numeri alla mano, delle 51 medaglie finora conquistate dall'Italia a questi Giochi Paralimpici 2020, ben il 58.8% proviene dallo sport acquatico. Una conferma enorme dopo il grandissimo mondiale londinese del 2019, in cui fu vittoria nel medagliere.

"Sono molto contento del tempo e del miglioramento, non pensavo servisse però un tempo minore del mio per vincere. Non mi aspettavo un miglioramento generale così, ma l'importante è riguardare la gara e dal prossimo mese ripartire, cercando di riprendere tutto il filotto dei 400. Li volevo decisamente più dei 100, avrei voluto chiudere un cerchio e per questo mi dispiace. Non sono tanto contento del colore della medaglia, ma è comunque un argento ed è stata fin qui una grande esperienza. Non mi accontento mai e cerco sempre di migliorare, ma sono contento per il lavoro che stiamo continuando a fare. Spero di chiudere domani - nei 100 dorso, una gara atipica per me ma a cui tengo, per chiudere il cerchio di questa Tokyo 2020 - nel miglior modo possibile. Ringrazio le mie due società: Fiamme Oro, che tanto stanno facendo per parificare olimpici e paralimpici, e la S.S. Lazio nuoto". Questo il commento di Antonio ai microfoni di Arianna Secondini, inviata di RaiSport.

