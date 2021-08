staffetta 4x100 stile libero maschile (34 punti) ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. L'Italia conquista un bellissimo argento, alle spalle solamente di un'Australia strepitosa grazie al nuovo record del mondo: 3:44.31. 23ª medaglia per gli azzurri del nuoto, che ritornano al 2° posto provvisorio nel medagliere dello sport acquatico, alle spalle solamente di una Cina inarrestabile in questo Day-6. 3:45.89 il crono messo insieme da Antonio Fantin (S6), Simone Ciulli (S9), Simone Barlaam (S9) e Stefano Raimondi (S10). A completare il podio l'Ucraina, bronzo in 3:47.40. Medaglia quindi per entrambe le staffette a stile, dopo C'è gloria anche per la(34 punti) ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. L'Italia conquista un, alle spalle solamente di un'Australia strepitosa grazie al nuovo record del mondo: 3:44.31.per gli azzurri del nuoto, che ritornano alnel medagliere dello sport acquatico, alle spalle solamente di una Cina inarrestabile in questo Day-6. 3:45.89 il crono messo insieme da Antonio Fantin (S6), Simone Ciulli (S9), Simone Barlaam (S9) e Stefano Raimondi (S10). A completare il podio l'Ucraina, bronzo in 3:47.40. Medaglia quindi per entrambe le staffette a stile, dopo l'oro meraviglioso di quella femminile di ieri.

Tutti raggianti gli azzurri ai microfoni di RaiSport. Barlaam è il primo a parlare: "Grande recupero, abbiamo migliorato anche il nostro precedente record del mondo. Abbiamo fatto il nostro e siamo tutti fieri di ciò. Gli australiani sono stati molto bravi, ma è stata una bellissima gara".Poi tocca a Ciulli: "Ho goduto tantissimo a stare in questa squadra. Ho compagni eccezionali e sono contento di far parte di questa staffetta. Ci tengo a ringraziare anche Federico Morlacchi, il quale ha qualificato questa staffetta ed è come se fosse qui con noi. Questa medaglia è anche per lui". Lapidario, come sempre, Raimondi: "Non eravamo i favoriti, ma ci è mancato poco ed è stato solo l'inizio per questa staffetta". A chiudere Fantin: "Complimenti all'Australia, però noi ci abbiamo messo il cuore italiano e speriamo di aver reso orgogliosi tutti quelli che ci seguono e fanno il tifo per noi, tutta l'Italia. Ringrazio anche io Morlacchi, siamo tutti cresciuti con lui".

