Nella notte italiana arriva dalla pista dell'atletica alle Paralimpiadi di Tokyo la medaglia numero 59 della spedizione azzurra: nella finale dei 1500 metri piani T20 maschile Ndiaga Dieng si classifica terzo, conquistando il bronzo con il tempo di 3:57.24.

Oro per il britannico Owen Miller, primo in 3:54.57, davanti al rappresentante del Comitato Paralimpico Russo (RPC) Alexandr Rabotnitskii, medaglia d'argento col crono di 3:55.78, mentre completa il podio l'azzurro Ndiaga Dieng, che chiude in 3:57.24.

Va ricordato che la classe T20 riguarda le gare su pista (corse o corse in carrozzina) e le gare di salto con atleti con disabilità intellettivo-relazionale.

