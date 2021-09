Si materializza un bis di bronzo per l'italo-cubano Oney Tapia in queste Paralimpiadi di Tokyo. L'azzurro, dopo aver vinto il bronzo nel getto del peso, ha conquistato il medesimo metallo anche nel lancio del disco classe F11 (categoria riservata ai non vedenti).

Condizioni di gara molto difficili: pioggia battente e pedana bagnata che non ha sicuramente aiutato gli atleti. Oney, argento paralimpico a Rio 2016 in questa specialità e secondo nei Mondiali di Dubai nel 2019, ha ottenuto la misura di 39.52 con il quinto lancio.

Tapia aveva iniziato la propria serie con 38.56, tentando il colpo risolutivo nel penultimo tentativo come detto. Sfortunatamente chi l'ha preceduto è andato oltre i 40 metri.

Il brasiliano Alessandro Rodrigo Da Silva, primatista del mondo, ha infatti realizzato il record paralimpico di 43'16 davanti all'iraniano Mahdi Olad (40'60, personale stagionale) e al nostro portacolori che comunque ha portato all'Italia la 49ma medaglia in questa rassegna.

