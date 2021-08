Bebe Vio, il fenomeno di Mogliano Veneto riproponiamo un'intervista del 2016, quando si raccontava ai nostri microfoni rivelandoci i suoi progetti dopo l'entusiasmante spedizione di Rio 2016. Quando pensavamo (ma che stolti!) di aver decifrato, il fenomeno di Mogliano Veneto ha saputo lasciarci di stucco , per l'ennesima volta. Conquistando un memorabile oro nel fioretto individuale ai Giochi Paralampici di Tokyo 2020, concedendo il bis con l'argento a squadre e rivelando un incredibile aneddoto relativo al suo 2021: ha visto in faccia la morte prima di rivolgerle una pernacchia, riprendersi a tempo record e dominare una Paralimpiade. Esagerata, persino per i suoi elevatissimi standard! Per celebrare le sue imprese a cinque cerchi, quando si raccontava ai nostri microfoni rivelandoci i suoi progetti dopo l'entusiasmante spedizione di Rio 2016.

L'intervista

C’è un aneddoto che più di ogni altro definisce la genesi di Bebe Vio, la ragazza dal sorriso magico: l’ha raccontato lei stessa poco tempo fa alle Iene. Primavera del 2009, Bebe viene dimessa dall’ospedale di Padova dopo 104 giorni di terapia: snervata dai lancinanti dolori seguiti alle medicazioni – senza anestesia – applicati da papà Ruggero sulle ferite, arriva il punto di confessare al padre di volersi suicidare buttandosi giù dal letto a baldacchino.

Se vuoi suicidarti c’è la finestra, ti accompagno io

La risposta di papà Ruggero non solo la spiazza ma cambierà per sempre il suo approccio alla vita: “Se ti butti dal letto ti fai solo ancora più male, ma non muori. Se vuoi suicidarti c’è la finestra, ti accompagno io”. Di lì a poco aggiungerà un benevolo ammonimento: “Ma stai zitta che la vita è una figata”, tuttavia a quel punto la molla era già scattata, la ragazza dal sorriso magico capace di sdrammatizzare su tutto e ispirare chiunque incrociasse il suo cammino aveva già visto la luce.

Ma stai zitta che la vita è una figata

Bebe Vio insieme alla sua famiglia festeggia la sua medaglia d'oro, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tra Obama, Tim Burton...

Al momento in cui scriviamo Bebe Vio, tra le altre cose, ha scattato un selfie con Obama in un ricevimento alla Casa Bianca, è stata testimonial italiana dell’ultimo film di Tim Burton, ha posato per fior di fotografi, ricevuto i più svariati premi e co-condotto le Iene: gli impegni mondani non devono però oscurare il grande sogno paralimpico realizzato lo scorso 14 settembre, ovvero la medaglia d’oro conquistata ai Giochi di Rio 2016 nel fioretto individuale, accompagnata da quelle urla di gioia che resteranno per sempre scolpite nella memoria di tutti noi. Sarebbe inutile, persino presuntuoso, spendere fiumi d’inchiostro per raccontare le gesta di Bebe, molto meglio che a ripercorrere il suo magico 2016 sia la diretta interessata.

“Ho fatto la maturità, ho partecipato alle Paralimpiadi di Rio, ho scattato un selfie con Barack Obama: ci sono stati moltissimi momenti indimenticabili direi che selezionarne solo uno non sarebbe proprio possibile, è stato un anno che ricorderò per sempre. Mi capita spesso di essere fermata per strada magari per un selfie ma il mio rapporto con la gente non è assolutamente cambiato, mi fa piacere restare a parlare con le persone e conoscere le loro storie.

Il 2016 è stato un anno che ricorderò per sempre

Quanto alle interviste, ne ho fatte tantissime e non riuscirei nemmeno a contarle! La Bebe di un anno fa non avrebbe nemmeno immaginato di poter essere invitata ad una cena di Gala alla Casa Bianca e soprattutto di riuscire a fare un selfie con Obama! Quando ho ricevuto l’invito pensavo di essere su Scherzi a parte…Praticamente ho provato ad avvicinarmi a lui per la prima volta ma sono stata fermata dalle guardie. Ci ho riprovato una seconda volta e ci sono riuscita ma inizialmente lui mi ha detto non si poteva perché il cerimoniale lo vietava. Alla fine, però, sono riuscita a convincerlo così ha preso il telefono e l’ha scattato! Avevo l’adrenalina a mille!"

... E Jovanotti

"Come è nata l’amicizia con Jovanotti? Sono una sua grande fan, ci siamo conosciuti ad un concerto a Conegliano Veneto qualche anno fa, in quell’occasione mi ha anche dedicato “Ragazzo fortunato”. Poi ci siamo rivisti varie volte, l’ultima è stata a New York lo scorso aprile. Per quanto riguarda l’incontro con Tim Burton, invece, la 20th Century Fox ha pensato a me come testimonial italiana del film Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali e da lì è nato tutto. Se mi vedrei un giorno in un suo film? Non ho mai contemplato l’idea di diventare attrice, per il momento è sufficiente fare da testimonial!"

Art4sport, la sua ONLUS

"Uno dei miei obiettivi e di art4sport, l’Associazione ONLUS che abbiamo fondato con i miei genitori dopo la mia malattia, è quello di cambiare la percezione dell’opinione pubblica nei confronti della disabilità. Per quanto riguarda pregiudizi e barriere c’è ancora molto lavoro da fare ma siamo sulla buona strada."

Bisogna prendersi in giro e cercare di prendere la vita un po’ più alla leggera altrimenti sapete che noia

"Alcuni dei ragazzi dell’art4sport team dopo averci conosciuto hanno deciso di avvicinarsi allo sport e hanno preso pian piano fiducia in sé stessi e nelle loro capacità. Questa è un’altra delle mission dell’associazione, che sostiene economicamente e a livello pratico-organizzativo bambini e ragazzi portatori di protesi di arto per aiutarli nella realizzazione dei loro sogni sportivi. Ho parlato di questi temi con l’inviata delle Iene, così come della necessità di essere autoironici in qualsiasi evenienza della vita. Bisogna prendersi in giro e cercare di prendere la vita un po’ più alla leggera altrimenti sapete che noia! Io penso che se vieni trattato da disabile ti senti anche disabile mentre se tutti vengono trattati allo stesso modo è molto meglio"

Se vieni trattato da disabile ti senti anche disabile

"Cosa vedo davanti a me dopo un 2016 del genere? Nel breve periodo andrò a vivere da sola, per la prima volta, per motivi lavorativi e di questo sono gasatissima! Nel 2020, poi, ci saranno le Paralimpiadi di Tokyo, altro grande obiettivo!"

Bebe Vio, oro paralimpico nel fioretto femminile categoria B ai Giochi di Tokyo 2020 Credit Foto Getty Images

Il sogno: "Diventare Presidente"

"In futuro mi piacerebbe davvero diventare presidente del CONI. Scherzando ne ho anche parlato più volte con Luca Pancalli, Presidente del CIP, e Giovanni Malagò, Presidente del CONI. La prima cosa che vorrei fare sarebbe sicuramente unificare i due comitati sportivi italiani perché lo sport è uno solo ed uguale per tutti. Per il momento, però, ho un bel percorso di studio e lavoro che mi aspetta…"

Il Palmares (aggiornato)

Assoluti: 10 ori, 1 argento

Coppe del Mondo: 30 ori, 5 argenti, 4 bronzi

Campionati Europei: 6 ori, 1 argento

Campionati Mondiali: 6 ori, 2 argenti, 2 bronzi

Paralimpiadi: 2 ori, 1 argento, 1 bronzo

Bebe Vio: "Quando vinci ti accorgi di quanto è stato importante perdere"

