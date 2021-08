Riccardo Accetta il primario di Traumatologia dell'Irccs Galeazzi di Milano catapultato sotto la luce dei riflettori Si chiamail primario di Traumatologia dell'Irccs Galeazzi di Milano catapultato sotto la luce dei riflettori per aver salvato la vita a Bebe Vio a pochi mesi dalle Paralimpiadi di Tokyo. Era aprile quando la campionessa di Mogliano Veneto aveva chiesto il consulto di Accetta. Pochi mesi più tardi, quattro per la precisione , è diventata medaglia d’oro nel fioretto.

"Se non fossimo intervenuti subito l'infezione non curata avrebbe portato alla setticemia, e quindi anche alla morte”, ha dichiarato il dottore intervistato da La Repubblica.

“Bebe ha avuto una sublussazione traumatica del gomito in allenamento – racconta Riccardo Accetta – e il gomito è proprio dove lei ha l'invaso del fioretto. Hanno provato a trattarla con l'antibiotico ma non è bastato perché l'infezione ha colpito l'articolazione. Se l'infezione fosse andata avanti avrebbe distrutto l'articolazione. Per Bebe avrebbe significato una nuova amputazione dell'arto sinistro e la fine di ogni attività sportiva. Per questo quando l'ho vista ho detto: interveniamo subito”.

Perché l’intervento è rimasto segreto?

“Bebe non voleva pubblicità, non cercava alibi, doveva vedersela lei, per come è, con la sua Olimpiade. La sua non è una dimostrazione di forza, ma di vita. E poi ci sono io...non proprio un campione di apparizioni. Il suo recupero è stato eccezionale. Lei è così piccola, minuta, giovanissima, nemmeno una montagna di uomo ce l'avrebbe fatta. Ma lì è tutta questione di testa, di voglia, e lei ne ha un serbatoio inesauribile”Quanto è rimasta in ospedale?

"Una ventina di giorni. E poi in 119, dalle dimissioni, si è presa l'oro. Già durante la degenza abbiamo iniziato a farle muovere il gomito per recuperare i primi movimenti e valutare le ferite: abbiamo cercato di fare delle cicatrici che non le dessero fastidio con il fioretto anche se qualche dolore deve averlo provato in gara, tanto che negli ultimi assalti si è dovuta far medicare".

Un pensiero alla dedica dopo l’oro...

"Mi ha fatto molto effetto la dedica dopo la medaglia. Ma quello di Bebe non è un ringraziamento a una persona sola, ma a tutta la medicina, al senso del mio lavoro, all'aiutare gli altri quando possibile, al com-patire, soffrire insieme ai pazienti. È quel che facciamo sempre ma a volte succede che si curi una persona speciale che ci restituisce la voglia di lavorare, ancora più in un periodo duro come quello che abbiamo vissuto tra odio, scetticismo, aggressioni alla scienza. Le persone come Bebe rimettono al centro i valori veri, il senso della ricerca e il lavoro ospedaliero".

