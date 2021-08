Carolina Costa porta a casa la medaglia azzurra numero sei alle Paralimpiadi di Tokyo in ordine cronologico nella giornata. La ventisettenne siciliana si fa un bellissimo regalo di compleanno ritardato (ha compiuto gli anni proprio quattro giorni fa) sconfiggendo l’ucraina Anastasiia Harnyk nella finale per il bronzo della categoria oltre i 70 kg. Si tratta del primo alloro complessivo nel judo per quanto riguarda la spedizione azzurra di quest’anno.

Velocissima la sequenza che regala il terzo gradino del podio alla portacolori azzurra: nell’arco di appena 12 secondi arrivano due waza-ari, uno con un uchi-mata-makikomi e l’altro con un kesa-gatame, che finiscono per equivalere a un ippon e, dunque, provocano il successo della siciliana. Un bronzo che vale tanto, tantissimo, perché era addirittura dal 1992 che l’Italia non conquistava una medaglia in questo sport alle Paralimpiadi (al tempo furono tre, cui se ne aggiunge una quarta, d’argento, nel 1988). E c’è di più: Costa è la prima donna a raggiungere quest’obiettivo.

Tokyo 2020 Pancalli: “Italia del nuoto straordinaria, ma non è finita" 26 MINUTI FA

Nei quarti di finale, Costa aveva sconfitto con una coppia di waza-ari l’americana Katie Davis, mentre in semifinale si era dovuta arrendere alla kazaka Zarina Baibatina, subendo stavolta il doppio waza-ari (con l’aggiunta di uno shido nella fase iniziale).

C’era anche Matilde Lauria nella categoria fino a 70 kg, ma non ce l’ha fatta. Subito sconfitta con un ippon nei quarti dalla brasiliana Alana Maldonado (sette secondi di durata del combattimento), ha poi subito due waza-ari nel tabellone di ripescaggio A dalla russa Olga Zabrodskaia.

Zanardi, l'eroe che ha trasformato una disgrazia in opportunità: tutte le sue imprese

Tokyo 2020 Pazzesca rimonta di Ghiretti per l'argento nei 100 rana SB4 3 ORE FA